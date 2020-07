Austriacki trener, a niegdyś biegacz narciarski Walter Mayer został skazany na 15 miesięcy więzienia za udział w skandalu dopingowym. W trakcie procesu przyznał się do podawania m.in. EPO czy testosteronu, ale później wycofał swoje zeznania.

Wyrok na razie nie jest prawomocny, a Mayer ma prawo do odwołania. Musi także zapłacić grzywnę w wysokości 960 euro.

Austriak od lat kojarzony jest głównie z dopingiem. W trakcie procesu powiedział, że przyznał się do podawania m.in. EPO tylko pod naciskiem policji i chce teraz cofnąć swoje zeznania.

Przyznał w nich, że organizował m.in. przetaczanie krwi oraz środki dopingujące, takie jak EPO i hormon wzrostu. Podczas procesu powiedział jednak, że wszystko to wymyślił, ponieważ policja zapewniała go, że jeśli się przyzna, wówczas wróci szybciej do domu. Teraz jednak wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że takie działania z jego strony nie miały miejsca.

Mayerowi zarzuca się wspomaganie sportowców niedozwolonymi środkami w latach 2012-2019. To nie pierwsza jego "wpadka". Wcześniej został wykluczony przez MKOl z ekipy olimpijskiej na igrzyskach w Turynie (2006) i Vancouver (2010). W trakcie zimowych igrzysk w Salt Lake City (2002) w miejscu jego zakwaterowania znaleziono sprzęt do przeprowadzania transfuzji krwi.

mar/ cegl/