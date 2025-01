Biografia rywalki Justyny Kowalczyk-Tekieli wywołała szok. "Życie było piekłem"

Jak się okazuje, prawie nikt nie wiedział o tym, przez jakie przeszła "piekło" . Dopiero w "Avoin" pokazała, jak było naprawdę. To historia o wzlotach i upadkach, ale też o koszmarze minionego roku. Książka była dla Paermaekoski formą terapii. Pomogła jej w utrzymaniu właściwego zdrowia psychicznego.

Ataki paniki, alkohol i rozwód

Mimo 34 lat Paermaekoski wciąż należy do światowej czołówki. W marcu ubiegłego roku wygrała w Lahti zawody Pucharu Świata w biegu na 20 km techniką klasyczną. W tym sezonie na podium jeszcze nie stała, ale cały czas kręci się w czołówce. W świetle tego, co opisuje w książce, to jest naprawdę niesamowity wyczyn.