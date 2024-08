Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w pobliżu domu sportowca w Mooresburg, w stanie Tennessee. W niewyjaśnionych okolicznościach zabytkowy samolot, pilotowany przez 60-latka, rozbił się na rodzinnej farmie w piątek w godzinach porannych czasu lokalnego. O dramatycznej śmierci Scotta Bloomquista poinformował w mediach społecznościowych jego przyjaciel, także były kierowca wyścigowy, Reid Millard.

Scott Bloomquist był moim wielkim przyjacielem, podobnie jak wielu osób ze społeczności wyścigów Dirt Late Model. Jego matka Georgie właśnie do mnie zadzwoniła i chciała, żebym ogłosił, że stracił życie dziś rano

Bloomquist był powszechnie uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych kierowców w swojej dyscyplinie. W swojej bogatej karierze ośmiokrotnie zwyciężał w Dirt Late Model Dream, cztery razy w World 100, sześć w Show-Me 100, odnosił też liczne sukcesy w Lucas Oil Late Model Dirt Series, World of Outlaws Late Model Series i Hav-A-Tampa Dirt Late Model Series. W 2002 roku został włączony do National Dirt Late Model Hall of Fame, a cztery lata później wybrany kierowcą roku przez RPM Racing News. Jego popisy można było zobaczyć także w znanej amerykańskiej serii NASCAR.