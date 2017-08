Puchar Davisa. Mecze singlowe nie zostaną skrócone

Singlowe mecze Pucharu Davisa nie zostaną skrócone i dalej będą rozgrywane do trzech wygranych setów. To jedno z postanowień Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF), które obraduje w wietnamskim mieście Ho Chi Minh.

Zdjęcie Radość kolumbijskiej reprezentacji po zwycięstwie nad Chile w ramach Pucharu Davisa /AFP

Dwa miesiące temu zarząd ITF zaakceptował propozycje zmian w Pucharze Davisa i Pucharze Federacji, które rekomendowały komitety odpowiadające za te rozgrywki. Jedną z nich była rywalizacja w męskiej grze pojedynczej - wzorem kobiecego Fed Cup - do dwóch zwycięskich setów. Zdecydowano jednak pozostawić formułę "best of five", czyli do trzech partii.

Wniosek dotyczący skrócenia gier poparło 63,54 proc. delegatów, a do jego zatwierdzenia potrzebnych było dwie trzecie głosów.

Zaakceptowano w piątek natomiast koncepcję rozgrywania przez triumfatorów Pucharów Davisa i Federacji w roli gospodarza meczów 1. rundy w kolejnej edycji.

ITF chciałaby w przyszłości, aby wspólnie organizowano finały Davis Cup i Fed Cup, ale to nie było głosowane w Wietnamie.