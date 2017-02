Wzrosną ceny biletów na mecze Golden State Warriors

Kibice koszykarzy Golden State Warriors muszą się przygotować na wzrost cen biletów w przyszłym sezonie, który wyniesie między 15 a 25 procent.

Zdjęcie Stephen Curry z Golden State Warriors /AFP

Ceny najtańszych wejściówek wzrosną z 32 do 40 dolarów, zaś najdroższych miejsc przy parkiecie z 625 do 715 dol.

Reklama

Natomiast karnet na cały sezon regularny (bez play off) w prestiżowej lokalizacji tuż przy parkiecie kosztować będzie 30 745 dol. - do takich informacji dotarł portal espn.com. Klub odmówił komentarza.

Ceny najtańszych biletów na początku sezonu 2014/15, który zakończył się zdobyciem mistrzostwa NBA, wynosiły zaledwie 18 dol., zaś najdroższych - 450 dol.

Spotkania Golden State cieszą się od dwóch lat rosnącym zainteresowaniem mieszkańców Kalifornii, co przekłada się na ceny wejściówek. Rekord padł 30 maja, gdy doszło do siódmego meczu broniących tytułu "Wojowników" z Oklahoma City Thunder - by zasiąść na najgorszym miejscu w hali Oracle Arena trzeba było wydać 230, a na najlepszym 2150 dol.

Klub ogłosił, że na obecny sezon 99,5 procent karnetów zostało przedłużonych, zaś lista osób oczekujących na możliwość ich nabycia przekroczyła 32 tysiące.