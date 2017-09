Kłótnia Neymara z Edinsonem Cavanim

Drużyna Paris Saint-Germain pokonała Olympique Lyon 2-0 w meczu szóstej kolejki ligi francuskiej. W trakcie spotkania Neymar i Edinson Cavani pokłócili się o wykonywanie stałych fragmentów gry.

Nie był to najlepszy mecz Paris Saint-Germain. Paryżanie wygrali po dwóch samobójczych golach strzelonych przez obrońców Lyonu. Dodatkowo w trakcie spotkania doszło do kłótni między gwiazdami PSG Neymarem i Edinsonem Cavanim.

Do pierwszego zdarzenia doszło w pierwszej połowie. Sędzia przyznał rzut wolny drużynie ze stolicy Francji. Stały fragment gry miał wykonać Cavani, jednak Dani Alves zabrał mu piłkę i wręczył swojemu przyjacielowi Neymarowi. Brazylijczyk oddał celny strzał z rzutu wolnego, ale bramkarz Lyonu w świetnym stylu obronił.



W drugiej połowie doszło do kolejnego spięcia między Neymarem i Cavanim. W 80. minucie sędzia podyktował dla gospodarzy rzut karny. Neymar chciał go wykonać, jednak Cavani się na to nie zgodził. Obaj piłkarze mocno się o to pokłócili. Ostatecznie do piłki podszedł Cavani, który nie wykorzystał karnego.



Paris Saint-Germain ma na koncie sześć zwycięstw i prowadzi w tabeli Ligue 1. Paryżanie mają trzy punkty przewagi nad obecnym mistrzem Francji AS Monaco.

