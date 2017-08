Grzegorz Krychowiak w Chelsea Londyn?

To byłaby prawdziwa sensacja! Jak informują angielskie media, trener Chelsea Londyn Antonio Conte bada możliwość wypożyczenia Grzegorza Krychowiaka z Paris Saint-Germain.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /AFP

Jednym z celów transferowych Chelsea tego lata był Danny Drinkwater. Temat pozyskania tego pomocnika upadł, bo Leicester City zażądał aż 40 milionów funtów. "The Blues" uważają, że 27-letni piłkarz nie jest aż tak cenny i byli skłonni wydać za niego połowę tej kwoty.



W związku z tym, że Drinkwater na Stamford Bridge nie trafi, Antonio Conte skierował swoje zainteresowanie na Grzegorza Krychowiaka. Szkoleniowiec mistrza Anglii bada możliwość wypożyczenia Polaka z Paris Saint-Germain.



Krychowiak jest zawodnikiem PSG od lipca 2016 roku. Do klubu ze stolicy Francji przeszedł z Sevilli za około 30 milionów euro. Od początku pobytu w Paryżu nie wiodło mu się najlepiej. Wystąpił w zaledwie 19 meczach pierwszej drużyny PSG w minionym sezonie we wszystkich rozgrywkach.. Polak nie ma szans na grę także teraz. Trener PSG Unai Emery publicznie przyznał, że Krychowiak powinien poszukać sobie nowego klubu, nie zabrał go na przedsezonowe tournee do USA, a także nie bierze pod uwagę przy ustalaniu meczowego składu.



"Krycha" rozgląda się za nowym miejscem pracy, bo po raz pierwszy za kadencji Adama Nawałki nie otrzymał powołania do reprezentacji Polski. Zabraknie go w meczach przeciwko Danii i Kazachstanowi.



Ostatnio Krychowiak odrzucił ofertę Olympique Lyon. To nie pierwsza sytuacja, w której transfer Polaka nie dochodzi do skutku. Jeśli wierzyć różnym medialnym doniesieniom, wcześniej wśród zainteresowanych klubów były m.in. Fiorentina, Valencia oraz Inter Mediolan.

Reklama

RK