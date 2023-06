Zdali egzamin. Problem w końcu rozwiązany

Dla Cellfast Wilków dzisiejszy pojedynek z Betard Spartą był dopiero pierwszym domowym meczem od czasu pamiętnego skandalu, kiedy starcie przeciwko ebut.pl Stali Gorzów zakończyło się po dziewięciu odsłonach ze względu na fatalny stan nawierzchni. To, że żużlowcy ustawili się dziś pod taśmą to między innymi ogromna zasługa Grzegorza Węglarza. Nowy toromistrz w zaledwie parę dni "naprawił" owal na Podkarpaciu, dzięki czemu odzyskał on licencję i bezproblemowo można na nim rozgrywać zawody, co pokazała Ekstraliga U24. - To jest czyste szaleństwo. Kibice robią sobie ze mną zdjęcia. Ja już się w lustrze przestaję oglądać, bo jest mi z tym wszystkim głupio. Ja jestem prosty chłopak ze wsi, a nie żadna gwiazda - mówił zresztą na naszych łamach.