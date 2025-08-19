Do skandalicznych scen doszło podczas półfinału Metalkas 2. Ekstraligi w Rzeszowie. W trakcie siódmej gonitwy jeden z leszczyńskich kibiców rzucił przedmiotem w kierunku Jacoba Thorssella. Wiemy już, że nie uniknie poważnych konsekwencji swoich działań.

Pseudokibic z Leszna zaatakował Thorssella. Policja zajmie się sprawą

Sytuacja była o tyle niecodzienna, że w wyścigu brał udział tylko jeden zawodnik. Wcześniej wykluczono Grzegorza Zengotę za otrzymanie dwóch ostrzeżeń za utrudnianie startu, a następnie Keynana Rew oraz Kacpra Manię za przekroczenie czasu dwóch minut. To najzwyczajniej w świecie rozsierdziło kibiców gości. Kiedy Thorssell osamotniony jechał do mety, nagle rzucono w jego kierunku przedmiot, przypominający butelkę. Na szczęście Szwed zdołał go ominąć i dojechał do mety. Nic jednak nie usprawiedliwia takiego zachowania jednego z przyjezdnych.

- Ekstraliga Żużlowa nie jest organizatorem meczu, który zajmuje się jego zabezpieczeniem zgodnie z wymogami ustawy. Organizatorem jest klub z Rzeszowa i to klub zatrudnia na zawodach firmę ochroniarską odpowiedzialną za zabezpieczenie imprezy masowej. EŻ prześle informację o zaistniałej sytuacji Policji, aby ta znalazła sprawcę - tłumaczy nam Przemysław Szymkowiak.

Unia Leszno może nie uniknąć konsekwencji

Pseudokibicowi z Leszna może grozić zakaz stadionowy, kara grzywny, jak i nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności. Thorssell jechał ponad 100km/h, więc został narażony na utratę zdrowia lub życia. Nieuniknione, że konsekwencje poniesie także leszczyński klub. Na szczegóły będzie trzeba jednak jeszcze poczekać

- Za tego typu zachowania pseudokibiców zawsze były kary i należy spodziewać się ich również tym przypadku. Jest to przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, ale na tym etapie nie można określić jeszcze rodzaju i wysokości kary, należy poczekać na zakończenie postępowania - podkreśla.

To nie pierwszy raz, kiedy Unia narażona jest na potencjalne kary z powodu zachowania swoich kibiców. W ubiegłym roku podczas 14 kolejki PGE Ekstraligi, kibice odpalili środki pirotechniczne, doprowadzając do pożaru. Zabrakło dosłownie kilku minut, żeby sędzia ogłosił walkower na korzyść Stali Gorzów. To generowałoby stratę około miliona złotych dla klubu.

