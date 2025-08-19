Lewandowski walczy o powrót, a tu poruszenie. Już ponad milion, wszystko stało się jasne

Działacze obecnych mistrzów Hiszpanii doskonale wiedzą, jak trzymać kibiców w niepewności. Wspomniane na wstępie zamieszanie wywołała premiera trzeciego kompletu strojów na sezon 2025/26. Poprzednie zostały zaprezentowane jeszcze przed startem La Ligi i wywołały falę pozytywnych reakcji. Te najnowsze również cieszą się uznaniem sympatyków FC Barcelona. Po ponad dziesięciu latach przerwy powraca kolor pomarańczowy.

"Zainspirowani wielkością zwycięskiej Barcelony, kształtujemy przyszłość" - brzmiał opis kilkudziesięciosekundowego materiału promocyjnego. Film umieszczono w mediach społecznościowych, w tym między innymi na platformie X. Nawiązanie do przeszłości nie wzięło się znikąd. Koszulki z pomarańczowym odcieniem są miło wspominane przez kibiców ekipy ze stolicy Katalonii. Powód? Sukcesy odnoszone, gdy nosili je piłkarze.

FC Barcelona zagra w pomarańczowych koszulkach. To nie przypadek, kryje się za tym historia

"Pomarańczową koszulkę po raz pierwszy założono w sezonie 1991/92, kiedy zdobyto pierwszy Puchar Europy. Pierwszy raz piłkarze wystąpili w niej 2 października 1991 roku w meczu rewanżowym 1/16 finału, na wyjeździe z Hansą Rostock, a drugi raz ponownie w Niemczech, 6 listopada, w meczu rewanżowym 1/8 finału przeciwko Kaiserslautern, kiedy to Bakero strzelił legendarnego gola" - czytamy na łamach oficjalnej strony internetowej legendarnego klubu.

Także pomarańczowy kolor znalazł się na trykotach w 2009 roku. Na boisku dominowała też wtedy FC Barcelona, która na przestrzeni kilkunastu miesięcy triumfowała w aż sześciu rozgrywkach. Z pewnością Robertowi Lewandowskiemu i spółce marzy się nawiązanie do tych chwil. Na razie rozpoczęli oni zmagania perfekcyjnie. Drużyna bez warszawianina poradziła sobie wzorowo i do Katalonii wróciła z kompletem punktów. Oby w kolejnych spotkaniach warszawianin pomagał już kolegom w walce o pełną pulę. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

