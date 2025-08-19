Nagła śmierć piłkarza. Został znaleziony martwy w swoim domu

Tendai Ndoro pierwsze kroki w futbolu stawiał jako zawodnik klubów grających w niższych ligach zimbabwejskich. Dopiero w 2010 roku trafił do Nico United z Botswańskiej Premier League. Po kilkunastu miesiącach napastnik powrócił jednak do ojczyzny, gdzie zasilił szeregi Chicken Inn FC. W 2013 roku został nawet królem strzelców zimbabwejskiej ekstraklasy.

Wkrótce potem przeniósł się do RPA, gdzie grał w barwach Mpumalanga Black Aces, Witbank i Orlando Pirates. W 2017 roku związał się z saudyjskim klubem Al Faisaly FC, jednak sezon dokończył jako zawodnik południowoafrykańskiego Highlands Park FC. Ndoro w latach 2013-2017 był także członkiem seniorskiej reprezentacji Zimbabwe w piłce nożnej mężczyzn. W 2020 roku podjął decyzję o zakończeniu kariery.

Decyzję o przejściu na sportową emeryturę piłkarz podjął ze względu na problemy zdrowotne. Chorował on bowiem na cukrzycę, która doprowadziła do znacznego pogorszenia wzroku 40-letniego napastnika.

Nie żyje Tendai Ndoro. Miał 40 lat

Teraz o piłkarzu z Zimbabwe znów zrobiło się głośno. Afrykańskie media nie miały jednak do przekazania fanom radosnych informacji. 18 sierpnia Tendai Ndoro został znaleziony martwy w swoim domu w Johannesburgu. Miał zaledwie 40 lat.

Po śmierci Ndoro afrykański futbol pogrążył się w żałobie. Zmarłego piłkarza pożegnali m.in. jego byli pracodawcy, Orlando Pirates. "Klub piłkarski Orlando Pirates z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci naszego byłego napastnika, Tendai Ndoro (2015-2017). Klub składa najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i bliskim w tym trudnym czasie" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Wobec tragicznej śmierci 40-latka nie przeszła obojętnie również Zimbabwejska Federacja Piłkarska. "ZIFA opłakuje śmierć Tendai Ndoro. Federacja z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o przedwczesnej śmierci byłego napastnika Warriors, Tendai Ndoro. Ndoro był utalentowanym napastnikiem, który z dumą reprezentował nasz kraj, nosząc koszulkę Warriors z wyróżnieniem. Jego talent, zaangażowanie i pasja do gry inspirowały wielu, a jego wkład w zimbabwejską piłkę nożną pozostanie na zawsze w pamięci. W imieniu Komitetu Wykonawczego ZIFA, rodziny piłkarskiej i całego narodu składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim Ndoro w tym trudnym czasie. Niech Jego Dusza Spoczywa w Pokoju Wiecznym" - przekazano w oświadczeniu.

