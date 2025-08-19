Kibice Wisły Kraków mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ wreszcie ponownie zaczynają być wpuszczani na stadiony. Po kilku interwencjach Polskiego Związku Piłki Nożnej, kluby boją się potencjalnych kar i nie utrudniają zorganizowanej grupie ze stolicy województwa małopolskiego przyjazdów na mecze ukochanej drużyny. Z tego właśnie powodu sektor gości nie będzie pusty we wtorkowy wieczór w Pruszkowie, gdzie tamtejszy Znicz podejmie lidera tabeli Betclic 1. Ligi.

Na Mazowszu panuje natomiast spore niezadowolenie. "Informujemy, iż podjęta przez Zarząd Klubu MKS Znicz Pruszków decyzja o wpuszczeniu kibiców gości jest dla nas nie do zaakceptowania z wiadomych względów w świecie kibicowskim. Oświadczamy, że tego dnia nie będzie prowadzony doping na stadionie, a sektor A pozostanie pusty. Zachęcamy Was Kibice Znicza do zbojkotowania tego meczu i niepojawienia się na stadionie" - napisali najbardziej zagorzali sympatycy gospodarzy w mediach społecznościowych.

Sektor gości w Pruszkowie zniszczony. Wszystko działo się w nocy

Niestety nie był to koniec zamieszania. Szokujący wręcz komunikat w dniu meczowym wydali organizatorzy widowiska. Na terenie stadionu doszło do zniszczeń. Działacze zareagowali błyskawicznie. "Uwijamy się od rana. Po nocnym incydencie sektor gości naprawiony i czeka na kibiców Wisły Kraków. Chcemy, by dzisiejszy mecz odbył się bez przeszkód - fair play" - przekazał Znicz Pruszków na platformie X. Udział w potyczce fanów "Białej Gwiazdy" jest więc niezagrożony.

W komentarzach nie brakuje oburzonych osób. "Serio kibice robią pod górkę własnemu klubowi, który do tego jest w tak ciężkiej sytuacji sportowo?" - przyznał jeden z internautów. Atmosferę postanowił rozładować z kolei Jarosław Królewski. "Jak trzeba wyślemy spawaczy z Krakowa" - zażartował prezes "Białej Gwiazdy". Pierwszy gwizdek o godzinie 20:30.

