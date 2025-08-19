Iga Świątek sezon rozpoczęła udanie, choć nie tak dobrze, jakby tego chciała. Polka bowiem z rywalizacją w Australian Open pożegnała się dopiero na etapie półfinału. Później było jednak właściwie tylko gorzej, aż do jej ukochanego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Nie udało się obronić tytułu sprzed roku, ale widać było wyraźne oznaki poprawy w grze.

Trudno było spodziewać się, że kontynuacja poprawy będzie widoczna na kortach trawiastych, bo tych Świątek zwyczajnie nie lubiła w ostatnich latach. Okazało się jednak, że po kilku dniach odpowiedniego treningu Polka znalazła zrozumienie z tą nawierzchnią i zdołała osiągnąć bardzo dobry wynik w postaci najpierw finału turnieju w Bad Homburg, a potem sensacyjnego zwycięstwa w Wimbledonie.

Świątek jest niewiarygodna. Znany trener pieje z zachwytu

Dzięki temu pewność siebie naszej gwiazdy znacząco wzrosła, co widać było w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka w stanie Ohio zaprezentowała się ze znakomitej strony, nie tracąc nawet seta na drodze do tytułu. W samym finale raszynianka pokonała w naprawdę dobrym stylu Włoszkę Jasmine Paolini. Przed US Open presja jest po stronie Aryny Sabalenki, a pozycja Świątek bardzo się poprawiła.

Sposób, w jaki Iga odwróciła losy i ocenę tego sezonu jest spektakularny i wyraźnie zachwyca ekspertów. Jednym z nich jest Paweł Ostrowski. - Wróciła stara, dobra Iga. Powiem szczerze, że w swoim życiu nie widziałem innej tenisistki, która potrafiłaby się podnieść z kolan w takim stylu, jak ona, wyjść z tak trudnych sytuacji. A mam w tym sporcie spore doświadczenie - stwierdził Paweł Ostrowski w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Były trener trzykrotnej mistrzyni turnieju rangi Wielkiego Szlema, a więc Angelique Kerber zwraca także uwagę na chemię między nią i Wimem Fissettem. - Widać, że wreszcie pojawiła się chemia między nią a trenerem. Widać, że potrzeba było czasu na dotarcie - zauważył szkoleniowiec. Świątek nie dostała praktycznie czasu na odpoczynek, bo już we wtorek zagra w turnieju par mieszanych US Open.

