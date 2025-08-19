Wielkie porządki w Barcelonie znów głośno o Szczęsnym i Peni. Czas na pożegnanie
FC Barcelona rozegrała już pierwsze spotkanie w sezonie 25/26, a tymczasem pewne kwestie dotyczące jej składu wciąż oczekują na wyjaśnienie, przy czym najbardziej paląca jest bez dwóch zdań sprawa rejestracji i pożegnań wśród bramkarzy. Do tego wszystkiego dochodzą jednak również ciekawe pogłoski jeśli mowa o zawodnikach z pola - do końca miesiąca możemy być świadkami jeszcze paru przypadków rozbratu z "Blaugraną"...
FC Barcelona weszła już w sezon 2025/2026 - i to z przytupem, bo "Blaugrana" w swym pierwszym meczu w Primera Division pokonała RCD Mallorca 3:0. Na ten moment nie wygląda przy tym na to, by "Duma Katalonii" miała jeszcze przed końcem okienka pokusić o kolejne wzmocnienia, ale... nie można za to wykluczyć paru pożegnań.
Na rozbrat z "Barcą" zdecydowali się już, chociażby Pablo Torre, Pau Victor, Inigo Martinez czy w końcu Alex Valle, który przeszedł do Como i... już niebawem prawdopodobnie będzie mógł on powitać w tym zespole innego kompana z czasów występów dla FCB.
Pena coraz bliżej Como, Szczęsny... coraz bliżej rejestracji?
Mowa tu o Inakim Peni, który zdaniem Jose Alvareza z "El Chiringuito" jest już naprawdę blisko znalezienia się wśród "Larianich". Wokół Hiszpana narosło ostatnio olbrzymie zamieszanie - najpierw bowiem pojawiły się doniesienia, że nie zostanie on wypuszczony przez "Dumę Katalonii" do czasu, aż nie uda się zarejestrować Wojciecha Szczęsnego - teraz z kolei panuje przekonanie, że to właśnie wypożyczenie golkipera do Como pomoże dopiąć formalności związane z Polakiem.
Alvarez dodatkowo wskazał jeszcze na dwa inne wątki transferowe. Wedle jego informacji w ostatni weekend Barcelona otrzymała "bardzo istotną ofertę" od jednego z klubów z Premier League za Gerarda Martina, ale ta została już odrzucona.
Nieco inaczej za to wygląda sytuacja Marca Casado - ten otrzyma zielone światło na odejście, ale tylko w przypadku, gdy mistrzom Hiszpanii zostanie zaoferowane minimum 30 mln euro.
FC Barcelona swój następny mecz rozegra w Walencji
"Barca" swój kolejny mecz ligowy rozegra 23 sierpnia przeciwko Levante - niebawem przekonamy się, czy w kadrze meczowej klubu będą mogli znowu widnieć Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski, zmagający się ostatnio z urazem mięśniowym.