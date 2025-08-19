FC Barcelona weszła już w sezon 2025/2026 - i to z przytupem, bo "Blaugrana" w swym pierwszym meczu w Primera Division pokonała RCD Mallorca 3:0. Na ten moment nie wygląda przy tym na to, by "Duma Katalonii" miała jeszcze przed końcem okienka pokusić o kolejne wzmocnienia, ale... nie można za to wykluczyć paru pożegnań.

Na rozbrat z "Barcą" zdecydowali się już, chociażby Pablo Torre, Pau Victor, Inigo Martinez czy w końcu Alex Valle, który przeszedł do Como i... już niebawem prawdopodobnie będzie mógł on powitać w tym zespole innego kompana z czasów występów dla FCB.

Pena coraz bliżej Como, Szczęsny... coraz bliżej rejestracji?

Mowa tu o Inakim Peni, który zdaniem Jose Alvareza z "El Chiringuito" jest już naprawdę blisko znalezienia się wśród "Larianich". Wokół Hiszpana narosło ostatnio olbrzymie zamieszanie - najpierw bowiem pojawiły się doniesienia, że nie zostanie on wypuszczony przez "Dumę Katalonii" do czasu, aż nie uda się zarejestrować Wojciecha Szczęsnego - teraz z kolei panuje przekonanie, że to właśnie wypożyczenie golkipera do Como pomoże dopiąć formalności związane z Polakiem.

Alvarez dodatkowo wskazał jeszcze na dwa inne wątki transferowe. Wedle jego informacji w ostatni weekend Barcelona otrzymała "bardzo istotną ofertę" od jednego z klubów z Premier League za Gerarda Martina, ale ta została już odrzucona.

Nieco inaczej za to wygląda sytuacja Marca Casado - ten otrzyma zielone światło na odejście, ale tylko w przypadku, gdy mistrzom Hiszpanii zostanie zaoferowane minimum 30 mln euro.

FC Barcelona swój następny mecz rozegra w Walencji

"Barca" swój kolejny mecz ligowy rozegra 23 sierpnia przeciwko Levante - niebawem przekonamy się, czy w kadrze meczowej klubu będą mogli znowu widnieć Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski, zmagający się ostatnio z urazem mięśniowym.

