Novak Djoković już to przeżył, czas na Igę Świątek. Polka podąża drogą Serba

Iga Świątek do sezonu 2025 przystępowała z wielkimi nadziejami na sukcesy. Polka kilka miesięcy przed startem przygotowań do kolejnego roku na kortach, zmieniła trenera. Tomasza Wiktorowskiego zastąpił Wim Fissette, który miał wprowadzić trochę nowości do gry naszej gwiazdy. Trudno powiedzieć, czy ta sztuka mu się udała, ale początek tej współpracy był dość skomplikowany.

Sezon rozpoczął się od wyjazdu do Australii, gdzie najpierw odbywało się reprezentacyjne United Cup, a potem Australian Open. W pierwszej imprezie Świątek wspólnie z kolegami i koleżankami dotarła do finału, gdzie przegraliśmy z USA, a w Wielkim Szlemie jej udział zakończył się na półfinale. Wówczas wydawało się, że to naprawdę dobry wynik, który może być zwiastunem nadchodzących efektów pracy z Fissettem.

Świątek jak Djoković. Pozostaje wyczekiwanie na finał

Niestety później przyszły trudniejsze miesiące. Nawet w ukochanych turniejach Świątek nie osiągała swoich wymarzonych wyników. Nie zmieniło tego nawet French Open, na którym w ostatnich latach królowała. Polka z Paryża wyjeżdżała z drugim w sezonie półfinałem w turnieju rangi Wielkiego Szlema, ale odczucia były naprawdę pozytywne, widoczna była bowiem dość wyraźna poprawa, która dawała nadzieję na drugą połowę sezonu.

Oczekiwania przed krótkim okresem gry na kortach trawiastych nie mogły jednak dziwić, bo tak naprawdę ich nie było. Świątek zadziwiła jednak świat. Najpierw awansowała do finału turnieju WTA 500 w Bad Homburg, a kilka tygodni później sięgnęła po pierwszy w karierze tytuł na kortach Wimbledonu, na których do tego roku nie wiodło jej się zbyt dobrze. To stanowiło naprawdę sporą niespodziankę.

Po Wimbledonie przyszedł dość rozczarowujący występ w turnieju WTA 1000 w Kanadzie, gdzie Świątek dotarła jedynie do czwartej rundy, ale to dało szanse na lepsze przygotowanie się do występu w imprezie rangi WTA 1000 w Cincinnati, gdzie w swojej historii nasza gwiazda po tytuł jeszcze nie sięgnęła. To zmieniło się w tym roku. Iga w finale pokonała Jasmine Paolini i dołożyła nowy puchar do swojej kolekcji.

Gdy spojrzymy na to wszystko, możemy cofnąć się siedem lat wstecz. Wówczas bardzo podobną drogę przeszedł Novak Djoković. Sezon 2018 rozpoczął się dla niego od rozczarowania w Australian Open, później przyszła seria słabych występów aż do French Open. Tam u Novaka widoczna była poprawa, ale tytułu nie zdobył. Po pierwszy puchar w sezonie sięgnął na Wimbledonie. Później słabo wypadł w Kanadzie i pierwszy raz w karierze wygrał turniej ATP 1000 w Cincinnati.

Energię, którą zdobył podczas rywalizacji w stanie Ohio, wykorzystał później podczas US Open. Przez nowojorskiego Wielkiego Szlema przebrnął, tracąc ledwie dwa sety i ostatecznie sięgnął po tytuł, w finale pokonując Juana Martina del Potro. Wszystko jako żywo przypomina to, co działo się w tym sezonie z Igą Świątek i pozostaje mieć nadzieję na to, że koniec będzie dokładnie taki sam, jak w przypadku "Nole", bo to oznaczałoby już siódmy tytuł rangi Wielkiego Szlema w karierze Polki.

Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP

Iga Świątek w sezonie 2025 Matthew Stockman AFP

Novak Djoković Patrick HAMILTON AFP