Zaskakujące słowa Bewley'a. Krosno ma się o co martwić?

Piąta runda żużlowego cyklu Grand Prix w Gorzowie była pierwszą, podczas której Daniel Bewley nie awansował do czołowej ósemki. Brytyjczykowi zabrakło jednego punktu, a o wszystkim decydowała batalia z Woffindenem w ostatniej serii startów. Niedziela z kolei to nowy dzień startowy dla Bewley’a. Jego Sparta Wrocław jedzie do Krosna. I choć wydawać by się mogło, że Daniel Bewley lubi małe i techniczne tory, to rzeczywistość jest inna.