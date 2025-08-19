Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwrot akcji w kadrze siatkarzy, Grbić ujawnił szczegóły. "Nie podjąłem decyzji"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W decydującą fazę powoli wchodzi siatkarski sezon reprezentacyjny 2025. Już za niespełna miesiąc najlepsze zespoły, w tym kadra Polski weźmie udział w mistrzostwach świata. Wciąż niewiadomą jest skład personalny, jaki na Filipiny zabierze Nikola Grbić. Do niedawna wydawać się mogło, że zabierze czterech środkowych i czterech przyjmujących. Jak zdradził w rozmowie z TVP Sport decyzja jeszcze nie padła.

Nikola Grbić
Nikola GrbićPiotr MatusewiczEast News

Już od ponad tygodnia siatkarska reprezentacja Polski przebywa na zgrupowaniu w Zakopanem, gdzie przygotowuje się do najważniejszego turnieju aktualnego sezonu, mistrzostw świata. Te rozpoczną się już 12 września, a zakończą 28. Wciąż nie wiadomo jednak, w jakim składzie na Filipiny udadzą się "Biało-Czerwoni". O nim szczególnie głośno jest w ostatnim czasie, gdyż w sieci po wywiadzie Nikoli Grbicia ze Sport.pl pojawiły się informacje, jakoby selekcjoner kadry miał się zdecydować na zabranie czterech przyjmujących i czterech środkowych.

Zobacz również:

Nikola Grbić
Reprezentacja siatkarzy

Wielkie zwycięstwo z Włochami, a teraz takie słowa Grbicia. Gwiazdor nie pojedzie na mundial

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Wobec takich wieści wiele wskazywało na to, że o decydujące miejsce zawalczy duet przyjmujących Artur Szalpuk, Bartosz Bednorz. Jak się okazało, wieści ws. takiego doboru pozycji są nie prawdą, o czym w rozmowie z TVP Sport opowiedział sam Grbić.

    - To jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę. Rozmawiam z dziennikarzami cały czas. W poniedziałek dowiedziałem się z Twittera, że powiedziałem, że pojadę na mistrzostwa świata z czterema przyjmującymi i czterema środkowymi - powiedział.

    Decyzja ta zapadnie tuż po nadchodzącym (29-31 sierpnia) Memoriale Hubera Jerzego Wagnera. W nim udział mają wziąć wszyscy aktualnie przybywający na zgrupowaniu zawodnicy. Jak zaznacza szkoleniowiec, musi on zobaczyć siatkarzy, jak zaprezentują się w warunkach meczowych.

    Nie podjąłem jeszcze decyzji, czy pojadę z pięcioma przyjmującymi i trzema środkowymi, czy podzielę te pozycje po czterech zawodników. To coś, co chcę podkreślić. Dziś powiedziałem to samo chłopakom. Przypomnę tylko, że graliśmy mistrzostwa Europy z trzema środkowymi i pięcioma przyjmującymi. Muszę zobaczyć zawodników w akcji. Skład wybiorę po Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym najprawdopodobniej weźmie udział piętnastu zawodników
    mówił.

    Grbić wprost ws. Kurka, tak wygląda jego sytuacja

    Co ciekawe, jeszcze jakiś czas temu z powodów zdrowotnych z drużyną nie trenowali dwaj wicemistrzowie olimpijscy Bartosz Kurek i Norbert Huber. Obaj jednak są już z kadrą i przygotowują się do mistrzostw. Jak zdradził Grbić jedynym, który ma problemy zdrowotne w całym zespole jest Maksymilian Granieczny. Wiele wskazuje, że ten nie jest zbyt poważny, gdyż w poniedziałek zgrupowanie opuścił niedawno dowołany Mateusz Czunkiewicz.

    - Bartek nie ma już problemów. Od strony zdrowotnej tylko Maks nie jest na sto procent - poza jakimiś drobnymi rzeczami, które wiążą się z treningiem. Nic jednak nie powstrzymuje zawodników przed robieniem wszystkiego. Mogą normalnie trenować. Bartek ma się dobrze, podobnie jak Norbi. Wszyscy dochodzą do formy na mistrzostwa świata - tłumaczył.

    Zobacz również:

    Nikola Grbić
    Reprezentacja siatkarzy

    Zaskakująca decyzja Grbicia. Odesłał dwóch siatkarzy, teraz się tłumaczy

    Igor Szarek
    Igor Szarek

      Siatkarze reprezentacji Polski w Zakopanem będą przebywać do 25 sierpnia. Następnie uda się na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a 4 września przystąpi do ostatecznego przed mistrzostwami świata sprawdzianu, bowiem wtedy zmierzy się towarzysko z Brazylią.

      6 września natomiast udadzą się na Filipiny, gdzie rozegrane zostaną mistrzostwa świata (12-28 września). W swojej grupie Polacy zmierzą się z Holandią, Katarem i Rumunią.

      Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momentyPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Maciej Muzaj z Pawłem Zatorskim i Wilfredo Leonem
      Sportowe życie

      Polski siatkarz wziął ślub z modelką. Tak wyglądała uroczystość. "Takie nasze"

      Anna Dymarczyk
      Anna Dymarczyk
      Mężczyzna w średnim wieku w sportowej koszulce z napisem POLSKA, poważny wyraz twarzy, wyraziste światło w tle, wyeksponowany logotyp 4F na koszulce.
      Nikola GrbićOliwia DomanskaEast News
      Mężczyzna w koszulce z napisem Polska i logotypami sponsorów trzyma tablet, stoi na tle rozmytej widowni podczas sportowego wydarzenia.
      Nikola GrbićMarcin GolbaAFP
      Polscy siatkarze ubrani w biało-czerwone stroje świętują zdobycie punktu podczas meczu, otoczeni przez kolegów z drużyny oraz przeciwników w tle, wyrażając emocje gestami i mimiką.
      Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego LN w NingboSUO XIANGLUAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja