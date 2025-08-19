Zwrot akcji w kadrze siatkarzy, Grbić ujawnił szczegóły. "Nie podjąłem decyzji"

Już od ponad tygodnia siatkarska reprezentacja Polski przebywa na zgrupowaniu w Zakopanem, gdzie przygotowuje się do najważniejszego turnieju aktualnego sezonu, mistrzostw świata. Te rozpoczną się już 12 września, a zakończą 28. Wciąż nie wiadomo jednak, w jakim składzie na Filipiny udadzą się "Biało-Czerwoni". O nim szczególnie głośno jest w ostatnim czasie, gdyż w sieci po wywiadzie Nikoli Grbicia ze Sport.pl pojawiły się informacje, jakoby selekcjoner kadry miał się zdecydować na zabranie czterech przyjmujących i czterech środkowych.

Wobec takich wieści wiele wskazywało na to, że o decydujące miejsce zawalczy duet przyjmujących Artur Szalpuk, Bartosz Bednorz. Jak się okazało, wieści ws. takiego doboru pozycji są nie prawdą, o czym w rozmowie z TVP Sport opowiedział sam Grbić.

- To jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę. Rozmawiam z dziennikarzami cały czas. W poniedziałek dowiedziałem się z Twittera, że powiedziałem, że pojadę na mistrzostwa świata z czterema przyjmującymi i czterema środkowymi - powiedział.

Decyzja ta zapadnie tuż po nadchodzącym (29-31 sierpnia) Memoriale Hubera Jerzego Wagnera. W nim udział mają wziąć wszyscy aktualnie przybywający na zgrupowaniu zawodnicy. Jak zaznacza szkoleniowiec, musi on zobaczyć siatkarzy, jak zaprezentują się w warunkach meczowych.

Nie podjąłem jeszcze decyzji, czy pojadę z pięcioma przyjmującymi i trzema środkowymi, czy podzielę te pozycje po czterech zawodników. To coś, co chcę podkreślić. Dziś powiedziałem to samo chłopakom. Przypomnę tylko, że graliśmy mistrzostwa Europy z trzema środkowymi i pięcioma przyjmującymi. Muszę zobaczyć zawodników w akcji. Skład wybiorę po Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym najprawdopodobniej weźmie udział piętnastu zawodników

Grbić wprost ws. Kurka, tak wygląda jego sytuacja

Co ciekawe, jeszcze jakiś czas temu z powodów zdrowotnych z drużyną nie trenowali dwaj wicemistrzowie olimpijscy Bartosz Kurek i Norbert Huber. Obaj jednak są już z kadrą i przygotowują się do mistrzostw. Jak zdradził Grbić jedynym, który ma problemy zdrowotne w całym zespole jest Maksymilian Granieczny. Wiele wskazuje, że ten nie jest zbyt poważny, gdyż w poniedziałek zgrupowanie opuścił niedawno dowołany Mateusz Czunkiewicz.

- Bartek nie ma już problemów. Od strony zdrowotnej tylko Maks nie jest na sto procent - poza jakimiś drobnymi rzeczami, które wiążą się z treningiem. Nic jednak nie powstrzymuje zawodników przed robieniem wszystkiego. Mogą normalnie trenować. Bartek ma się dobrze, podobnie jak Norbi. Wszyscy dochodzą do formy na mistrzostwa świata - tłumaczył.

Siatkarze reprezentacji Polski w Zakopanem będą przebywać do 25 sierpnia. Następnie uda się na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a 4 września przystąpi do ostatecznego przed mistrzostwami świata sprawdzianu, bowiem wtedy zmierzy się towarzysko z Brazylią.

6 września natomiast udadzą się na Filipiny, gdzie rozegrane zostaną mistrzostwa świata (12-28 września). W swojej grupie Polacy zmierzą się z Holandią, Katarem i Rumunią.

