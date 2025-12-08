Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wstyd na całą Polskę. Gwiazdor upokorzył selekcjonera, legenda nie pozostawia złudzeń

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Wydawało się, że "zły chłopiec" polskiego żużla przeszedł metamorfozę. Sezon w barwach Innpro ROW-u Rybnik był w wykonaniu Maksyma Drabika zaskakująco spokojny - bez skandali i z solidnymi punktami. Jednak czar prysł. Stanisław Chomski, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, próbował skontaktować się z zawodnikiem, ale odbił się od ściany. Jan Krzystyniak nie gryzie się w język i stawia diagnozę brutalną w swojej szczerości, że Maksym Drabik wrócił do swojego świata. - Niech Staszek sobie z nim da spokój - apeluje były menedżer.

Młody mężczyzna w charakterystycznym kombinezonie żużlowym z założonymi rękami stoi na tle toru, u jego boku fragment maskotki. W okrągłym kadrze wstawiona jest twarz starszego mężczyzny w czapce z daszkiem oraz osoby stojącej za nim.
Tego Stanisław Chomski się nie spodziewał. W żużlu widział prawie wszystko, ale brak odbierania telefonów od selekcjonera to nowośćTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

Kibice przecierali oczy ze zdumienia, obserwując Drabika w minionym sezonie. Prezes Krzysztof Mrozek zdawał się znaleźć sposób na krnąbrnego zawodnika, który w Rybniku nie sprawiał kłopotów wychowawczych. Sielanka jednak dobiegła końca. Gdy przyszło do powołań do kadry narodowej, stare demony wróciły. Telefon milczy, a selekcjoner czeka. Dla Jana Krzystyniaka sprawa jest jasna. To nie był przełom, a jedynie chwilowe zawieszenie broni.

Zobacz również:

Janusz Kołodziej żegna Sławomira Kryjoma, który zrezygnował z funkcji dyrektora zarządzającego Unii Leszno
PGE Ekstraliga

Szokujące kulisy rozstania w Lesznie. "Nie chce mi się wierzyć"

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

    "Cud prezesa Mrozka" i powrót Drabika na stare tory

    Ekspert nie ma złudzeń. To, co widzieliśmy w Rybniku, było anomalią wymuszoną przez twardą rękę prezesa, a nie trwałą zmianą charakteru żużlowca. Teraz, gdy sezon się skończył, Drabik ponownie zaczyna pokazywać "swoje ja".

    - Widać, że Maksym Drabik wrócił na swoje tory. Wrócił do swoich zasad i przyzwyczajeń. Prezes Mrozek chyba dokonał jakiegoś cudu, że go okiełznał. Nie wiem, czy wisiał nad nim bat, ale to był cud - mówi dosadnie Krzystyniak dla Interii Sport. - On robił punkty, a o to mu chodziło. Uwolnił się spod opieki prezesa Mrozka i wraca na swoje stare tory - przekonuje.

    Majchrzak opowiedział o okresie zawieszenia. "Świat mi się zawalił". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Apel do selekcjonera Chomskiego. "Nie zniżaj się do tego poziomu"

    Sytuacja, w której selekcjoner reprezentacji narodowej wielokrotnie próbuje dodzwonić się do zawodnika i jest ignorowany, jest dla Krzystyniaka nie do przyjęcia. To kwestia podstawowej kultury, której zdaniem eksperta w tym przypadku zabrakło. - Staszek Chomski zrobił wszystko, co mógł. Wystarczyło raz zadzwonić i wysłać SMS-a, skontrolować czy numer jest prawdziwy. Na tym powinien poprzestać - grzmi legenda polskiego żużla.

    Krzystyniak apeluje do honoru trenera. - Staszek, czy władze polskiego żużla nie mogą zniżać się do poziomu tego zawodnika. Oprócz niego jest wielu zawodników, którzy z wielkim honorem przyjmują te powołanie. Jak nie odbiorą, to od razu oddzwaniają, czy odpisują. Na tym polega kultura człowieka - mówi bez ogródek.

    Zobacz również:

    Prezydent Zielonej Góry za chwilę może odtrąbić wielki sukces. Budowa minitoru dla Stelmetu Falubazu Zielona Góra byłaby ogromnym wydarzeniem
    PGE Ekstraliga

    Decydujące dni dla Falubazu. Wkrótce zapadnie kluczowa decyzja

    Albert Fedorowicz
    Albert Fedorowicz

      Ostrzeżenie dla selekcjonera reprezentacji Polski: "Zmarnujesz zdrowie"

      Jan Krzystyniak zamierza osobiście interweniować u Stanisława Chomskiego. Nie chodzi tu już nawet o wynik sportowy, ale o zdrowie doświadczonego szkoleniowca. Praca z nieobliczalnym zawodnikiem to tykająca bomba.

      - Zadzwonię do niego i powiem, że wiem, że stawiasz reprezentację i wynik na pierwszym miejscu, ale pamiętaj masz swoje lata i powinieneś dbać o swoje zdrowie -zapowiada Krzystyniak. - Mając takiego zawodnika w reprezentacji, to możesz swoje zdrowie zmarnować. Można nawet nie osiągnąć wyniku, bo po nocach człowiek nie będzie spał. Trzeba byłoby się zamartwiać, czy on w ogóle przyjedzie na reprezentację, czy nie - twierdzi.

      Końcowa diagnoza Maksyma Drabika: "Charakteru nie zmienisz"

      Czy Drabik poradzi sobie w przyszłym sezonie, w nowym klubie, w barwach Bayersystem GKM-u? Krzystyniak jest sceptyczny. Jego zdaniem "grzeczna wersja" Drabika była produktem krótkoterminowym, niemożliwym do utrzymania na dłuższą metę.

      - Drabik nawet nie gwarantuje wyników. Jestem ciekaw, czy w następnym sezonie osiągnie dobry wynik. Wiele ekspertów ma wątpliwości i ja też mam takie obawy. Charakteru się nie zmieni. Długo być tak posłusznym jak w Rybniku się nie da - kończy brutalnie ekspert.

      Młody mężczyzna w ciemnym garniturze i okularach przeciwsłonecznych stoi z założonymi rękami za metalowym ogrodzeniem, w tle widoczny jest okrągły wycinek z dwoma mężczyznami w sportowych czapkach i koszulkach, analizującymi dokumenty.
      Maksym Drabik znów dał popis. Tak zareagował na telefon od nowego selekcjonera reprezentacji Polski.Paweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Paweł Wilczyński
      Prezes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek postawił Maksyma Drabika na nogi.
      Prezes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek postawił Maksyma Drabika na nogi.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
      Paweł Zmarzlik, Bartosz Zmarzlik i trener Stanisław Chomski.
      Paweł Zmarzlik, Bartosz Zmarzlik i trener Stanisław Chomski.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja