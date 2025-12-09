Falubaz wyciągnął królika z kapelusza. "Wygrali los na loterii"

To miał być spokojny finisz giełdy transferowej, a skończyło się trzęsieniem ziemi. Oczy wszystkich zwrócone są na Villadsa Pedersena. Młodziutki Duńczyk to nie jest anonimowa postać. To mistrz świata w klasie 250cc, który ma "papiery" na wielkie ściganie. Jego rywalizacja z Maksymilianem Pawełczakiem, uznawanym za największy diament polskiego żużla, już teraz obrosła legendą. Raz górą Polak, raz Duńczyk. Teraz ten talent oszlifować ma Falubaz.

Taktyczny majstersztyk Falubazu. "Argumentów jest więcej"

Sprowadzenie Pedersena (będzie dostępny od kwietnia, gdy skończy 16 lat) to nie tylko inwestycja w przyszłość, ale przede wszystkim genialny ruch taktyczny tu i teraz. Nowe regulacje dotyczące juniora zagranicznego otwierają przed sztabem szkoleniowym wachlarz możliwości. - Biorąc pod uwagę zmiany w regulaminie związane z pojawieniem się statusu juniora obcokrajowca... W wielu klubach będą to kluczowe rozwiązania. Kluczowe to znaczy, że generują wartość dodaną - tłumaczy nam Jacek Frątczak.

Ekspert zauważa, że obecność Duńczyka to polisa ubezpieczeniowa dla całego zespołu, biorąc pod uwagę możliwości taktycznie jakie będą. - Jeśli mówimy o Villadsie Pedersenie, który jest niezwykle utalentowany. To w tego typu formacie sportowym i regulaminie, mając za plecami Michała Curzytka ze statusem U24, stwarza to możliwości taktyczne dla drużyny. To także zabezpieczenie na wypadek kontuzji. Argumentów, by związać się z Duńczykiem jest znacznie więcej, niż nam się wydaje - analizuje Frątczak.

"Królik z kapelusza". To może być strzał życia Falubazu

Czy młody Duńczyk z miejsca stanie się gwiazdą PGE Ekstraligi? Patrząc na potencjał jakim dysponuje, a przede wszystkim na jego profesjonalne podejście do sportu, bo to jest cecha, której wielu młodych zawodników nie posiada, to taki scenariusz staje się możliwy. Jeśli Pedersen przełoży formę z młodzieżowego żużla na "dorosły" tor, Zielona Góra zyska skarb.

- Oczywiście to naczynia połączone. Niemniej, czterech Polaków w drużynie musi startować. Uważam, że Villads zabezpiecza drużynę na różne przypadki - mówi ekspert, by po chwili dodać to najważniejsze zdanie: - Natomiast, jeśli okaże się, że rzeczywiście jest to poziom sportowy polskiej ligi na poziomie Maksymiliana Pawełczaka, to można powiedzieć wprost, że Falubaz wyciągnie królika z kapelusza, wygrywając los na loterii - kończy optymistycznie.

Villads Pedersen cieszy się ze zwycięstwa Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Złote dziecko Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Villads Pedersen to mistrz świata 250cc. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Stelmet Falubaz Zielona Góra w przyszłym roku ma zdobyć medal. Liczą na to miasto, działacze i kibice Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński