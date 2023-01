Właściciel rzucał mu oskarżenia. Co dalej?

- Ilekroć zapraszamy pana Gruchalskiego na trening do Łodzi, on jest chory. Przysyła zwolnienie. W kwietniu na pierwszym treningu wybił bark. Wybił, nie złamał. I do teraz pauzuje. Niektórzy jeżdżą ze znacznie poważniejszymi urazami, no ale on się jeszcze z tego nie wykaraskał. A pieniądze na przygotowanie do sezonu wziął, i to niemałe - mówił w sierpniu rozżalony Witold Skrzydlewski w rozmowie z Interią. Miał wielkie pretensje do zawodnika, który jego zdaniem unikał jazdy, choć otrzymał od klubu to, co otrzymać miał.