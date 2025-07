Turniej WTA 1000 w Montrealu był dla Coco Gauff pierwszym występem od klęski poniesionej podczas wielkoszlemowej rywalizacji na Wimbledonie. Amerykanka zakończyła zmagania w Wielkiej Brytanii na pierwszej rundzie, ulegając w dwóch setach Dajanie Jastremskiej. 21-latka nie wygrała w tym sezonie ani jednego spotkania na trawie. Wcześniej uległa w Berlinie na "dzień dobry" Xinyu Wang. To oznaczało, że wiceliderka rankingu czekała na swoje zwycięstwo od... 7 czerwca, kiedy to pokonała Arynę Sabalenkę w finale Roland Garros.

Po tym, jak Danielle Collins pokonała Wiktorię Tomową 6:3, 7:5, stało się jasne, że to 31-latka zmierzy się z Gauff w drugiej rundzie WTA 1000 w Montrealu. Co ciekawe, Coco i Danielle nie miały dotychczas okazji, by zmierzyć się w bezpośrednim starciu. Ich pierwszy pojedynek niósł ze sobą spory bagaż emocjonalny. Turniejowa "1" chciała przerwać 52-dniowe oczekiwanie na zwycięstwo w jakimkolwiek starciu. Organizatorzy kanadyjskich rozgrywek wyznaczyli batalię jako pierwszą w kolejności podczas wtorkowej sesji wieczornej.

WTA Montreal: Coco Gauff kontra Danielle Collins w drugiej rundzie singla

Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Wiceliderka rankingu już w pierwszym gemie miała ogromne kłopoty z podaniem. Popełniała dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu, pojawiły się break pointy dla Collins. Już przy premierowej okazji Danielle popisała się skutecznym lobem w defensywie i wyszła na prowadzenie. Nie nacieszyła się nim jednak zbyt długo. Po zmianie stron zobaczyliśmy świetną odpowiedź ze strony Coco. 21-latka przełamała do zera i zrobiło się 1:1. Festiwal breaków ciągle trwał. Po chwili turniejowa "1" znów posiadała problemy przy własnym podaniu. Collins jeszcze raz znalazła się z przodu z przewagą przełamania, ale i tym razem nie potrafiła tego potwierdzić. Danielle nie wytrzymała wymiany przy drugim break poincie. Popełniła błąd i mieliśmy 2:2.

Obie tenisistki popełniały mnóstwo niewymuszonych błędów. W następnym fragmencie lepiej okiełznała je Gauff. Młodsza z Amerykanek zaczęła mocniej punktować, w pewnym momencie wyszła na 5:2. Mimo to nie utrzymała przewagi. W dziewiątym gemie, gdy serwowała po zwycięstwo w partii, prowadziła już 30-15, ale potem zafundowała sobie kłopoty. Podwójny błąd serwisowy sprawił, że Collins otrzymała powrotnego break pointa. Ten został wykorzystany. Po zmianie stron Danielle, choć z problemami, wyrównała na 5:5. Końcówkę seta lepiej wytrzymała jednak Coco. Najpierw utrzymała podanie, a później przełamała rywalkę do zera i zapewniła sobie triumf 7:5 w premierowej odsłonie.

Druga część rywalizacji rozpoczęła się od punktu na korzyść wiceliderki rankingu. W dalszej fazie gema 21-latka popełniła jednak w sumie... aż trzy podwójne błędy serwisowe. Jeden z nich przy break poincie dla starszej z reprezentantek Stanów Zjednoczonych. Collins ponownie nie potrafiła jednak potwierdzić wywalczonej przewagi. Po drugiej okazji Gauff wyrównała na 1:1. W trzecim gemie obserwowaliśmy efektowną wymianę, która zakończyła się punktem zdobytym przez Coco. Wtedy nie wytrzymała Danielle - 31-latce puściły nerwy i z całej siły rzuciła rakietą o kort. Turniejowa "1" utrzymała podanie do zera i po raz pierwszy w drugiej partii wyszła na prowadzenie. Starsza z Amerykanek miała piłkę na 2:2, ale nie wykorzystała jej. Gauff wyszła na 3:1 i wydawało się, że jej sytuacja wygląda coraz bardziej komfortowo.

Wtedy nastąpił jednak zwrot akcji. Coco znów wpadła w spiralę błędów, miała kłopoty z podaniem. A niemająca już nic do stracenia Collins szybko zniwelowała straty i poszła za ciosem. Po zaskakującej pomyłce Gauff, 31-latka znalazła się na prowadzeniu z przełamaniem. I po raz pierwszy w meczu zdołała je potwierdzić. Wróciła ze stanu 15-30, wygrywając trzy akcje z rzędu. Na tablicy wyników zrobiło się 5:3 z perspektywy Danielle. Zawodniczka plasująca się na 61. miejscu w rankingu utrzymała swoją przewagę do końca partii. Triumfowała w niej 6:4 i dzięki temu zapewniła trzecią część rozgrywki.

Emocje na korcie nie ustawały. W pierwszym gemie decydującej odsłony zobaczyliśmy kolejne elektryzujące rozdanie. Najpierw była piłka na 1:0 dla Gauff. Później jednak Collins doczekała się break pointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki. Potem powtórzyła się sekwencja z poprzednich punktów. Ostatecznie długa walka zakończyła się po myśli Coco. 21-latka posłała kilka dobrych podań w końcówce gema i objęła prowadzenie. Po zmianie stron kłopoty z serwisem posiadała Danielle. Wiceliderka rankingu wykorzystała swoją szansę i przy break poincie zagrała przeciwko nogom rywalki. Dzięki temu wyszła na 2:0.

Gauff nie potrafiła jednak ustabilizować swojej dyspozycji przy serwisie. Po chwili znów kumulowały się podwójne błędy, które sprawiły, że znów łatwo przegrała gema przy własnym podaniu. Po zmianie stron zanotowała także kilka pomyłek w trakcie wymian i Collins wyrównała na 2:2. Danielle nie zamierzała na tym poprzestać. Kontynuowała wywieranie presji na rywalce i wypracowała sobie break pointa w trakcie piątego rozdania. Wówczas Coco wspomogła się dobrym serwisem na ciało przeciwniczki i oddaliła zagrożenie. Ostatecznie trzecie "oczko" pojawiło się przy nazwisku 21-latki.

Po zmianie stron pojawiła się szansa dla Gauff, by ponownie uzyskać przewagę przełamania. Młoda Amerykanka wykorzystała okazję i zrobiło się 4:2. Wtedy turniejowa "1" jeszcze raz wpuściła swoją przeciwniczkę do gry. Po słabym gemie serwisowym Coco, Danielle podawała po to, by wyrównać stan rywalizacji. Prowadziła 30-15, ale później zanotowała nieczyste zagranie, po którym pojawiła się piłka dla 21-latki na 5:3. Poprawka okazała się skuteczna w wykonaniu starszej z reprezentantek USA. Tym razem Collins nie pomyliła się, a później doprowadziła do remisu na 4:4.

Dziewiąty gem dostarczył niesamowitych emocji. Najpierw była piłka na 5:4 dla Gauff. Później po fantastycznej pracy w defensywie break pointa wywalczyła sobie Danielle. Wiceliderka rankingu wyszła z opresji w świetnym stylu. Później mogła liczyć także na błędy ze strony rywalki i dzięki temu Coco doczekała się piątego "oczka". 31-latka świetnie rozpoczęła gema, w którym serwowała po pozostanie w grze o zwycięstwo. Prowadziła 40-0, miała trzy okazje z rzędu na 5:5. Mimo to dopuściła przeciwniczkę do stanu równowagi, pojawiły się nerwowe reakcje. Ostatecznie Collins zdołała jednak przedłużyć rywalizację.

Jedenaste rozdanie przyniosło problemy serwisowe po stronie Gauff. Popełniała podwójne błędy, szybko zrobiło się 0-40. Przy drugiej okazji na przełamanie Danielle popisała się niesamowitym returnem. Dzięki temu przy stanie 6:5 mogła zamykać spotkanie. 31-latka nie dokonała tej sztuki, chociaż długimi fragmentami broniła się dobrym podaniem w newralgicznych momentach. Przy czwartej okazji na powrotnego breaka, Coco popisała się skutecznym minięciem po przekątnej i doszło do decydującej rozgrywki. Na początku tie-breaka obie szły punkt za punkt. Pierwsza większa przewaga powstała po podwójnym błędzie serwisowym Collins. Wówczas zrobiło się 4-2 dla Coco. 21-latka nie oddała już inicjatywy do końca starcia. Ostatecznie wiceliderka rankingu triumfowała 7:5, 4:6, 7:6(2) po 175 minutach gry i awansowała do trzeciej rundy, gdzie zagra z Weroniką Kudiermietową.

