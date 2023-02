Uderza w prezesów. „Śmiać mi się chce!”

Choć prezesi drugoligowych ośrodków nie chcą się chwalić, ile mają w budżecie, Knop dowodzi, że ewentualne niedomówienia, czy kłamstwa, łatwo obnażyć. - Tylko, że to łatwo można policzyć. Bo jak dodasz ile każdy z tych zawodników wziął za podpis i ile dołoży za punkty na torze, to nie ma cudów. No, chyba, że prezesi będą im płacić tylko za połowę roboty, to wtedy faktycznie budżety będą takie niskie - dworuje sobie prezes Kolejarza na łamach Tygodnika Żużlowego.