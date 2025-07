Płyną wieści z Barcelony. Oto ostateczna decyzja. Rywal Szczęsnego nie odpuszcza

Nie będzie to jego pierwszy zabieg inwazyjny w obrębie kręgosłupa. Poprzednim razem pauzował 66 dni. Teraz czeka go minimum trzymiesięczny okres rehabilitacji .

"Emocjonalnie bardzo boli to, że nie mogę wspierać drużyny w tym czasie. Na szczęście rehabilitacja jest możliwa do opanowania, a droga powrotna jest oczywista. Będę Was informował na bieżąco o moim powrocie do zdrowia i szczerze dziękuję Wam wszystkim, drodzy kibice, za to, że zawsze jesteście przy mnie" - dodał niemiecki bramkarz.