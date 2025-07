Tak rywale Jagiellonii potraktowali kibiców. W Polsce to nie do pomyślenia

24 lipca to dzień, w którym dwa polskie zespoły przystąpiły do walki o awans do fazy zasadniczej przyszłych edycji europejskich pucharów. Legia Warszawa zmierzyła się z Banikiem Ostrawa o możliwość udziału w Lidze Europy, podczas gdy Jagiellonia Białystok udała się na wyjazd do Serbii, aby w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy podjąć lokalny Novi Pazar.