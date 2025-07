To już pewne. Huczne pożegnanie z Barceloną. Rywal Polaka opuszcza Katalonię

Pau Victor dołączył do FC Barcelony równo rok temu. Wówczas "Duma Katalonii" zapłaciła za perspektywicznego Hiszpana raptem 2.7 mln euro. 23-latek miał jednak bardzo wyboistą drogę do składu ekipy ze stolicy Katalonii. Wraz z zakupionym w podobnym okresie Danim Olmo, doświadczył on bowiem problemów z rejestracją, przez co utracił wiele szans na występy .

Wedle doniesień portalu "The Athletic", które zostały później potwierdzony przez dziennikarzy z "Mundo Deportivo". Pau Victor już za kilka godzin wsiąść ma do samolotu, który zabierze go do Portugalii. Tam Hiszpan zamelduje się w budynkach, należących do SC Bragii.