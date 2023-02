Wszystko jasne! Rosjanie poznali decyzję

Kilku Rosjan wróci do jazdy w Polsce

Co to oznacza dla Rosjan, jeżdżących na żużlu? Dla tych, którzy nie mają polskich obywatelstw kontynuację tego, co robili w 2022 roku - jazdę w ojczystej lidze. Ci, którzy mają polskie obywatelstwa, wracają do jazdy w polskich ligach żużlowych. Mowa tu o Emilu Sajfutdinowie, Artiomie Łagucie i Wadimie Tarasience. Uprawniony do startów byłby również Andriej Kudriaszow, jednak pochodzący z Rosji żużlowiec walczy obecnie o powrót do zdrowia, ponieważ zachorował na raka skóry.