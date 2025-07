Nici z wielkiego transferu? Falubaz ma asa w rękawie, to będzie kluczowe

Pawlicki oczekiwał 1,3 miliona złotych za podpis i 13 tysięcy złotych za punkt. Tajemnicą poliszynela jest, że była to zagrywka w kontrze za ubiegłoroczne negocjacje z nim i jego młodszym bratem Piotrem. W Falubazie już praktycznie obiema nogami był Tai Woffinden, a Pawlicki dostał wówczas propozycję walki o skład. Na końcu starszy z braci pozostał w klubie, ale za to Piotr usłyszał, że wcześniejsze porozumienie przestało być ważne.

Do niedawna Przemysław zapierał się rękami i nogami i wszystko wskazywało na to, że kapitan odejdzie z Zielonej Góry. Sam zainteresowany nie wzbudzał jednak wielkiego zainteresowania, bo tak naprawdę konkretną ofertę otrzymał tylko z Gezet Stali Gorzów. W końcu Pawlicki wraz z upływem czasu i po chłodnej analizie swojej sytuacji zszedł z oczekiwań w negocjacjach z Falubazem . Tutaj ma wszystko czego tylko potrzebuje, a poza tym nie może narzekać na płynność finansową. Jak sam prezes podkreślił w czwartek rano, wszystko powinno się wyjaśnić w przeciągu najbliższego tygodnia.

To, co stoi pomiędzy nami, to kwestie finansowe, które musimy domówić. Nie ma takiego pośpiechu z naszej czy jego strony, żeby to zrobić, ale jednak budżet klubu jest w jakiś sposób ograniczony i musimy na niego patrzeć, aby utrzymywać wiarygodność wśród zawodników i żeby nie mówiło się o nas po prostu źle

Falubazowi nie ma co się dziwić, bo wg naszych informacji kontrakt Kubery ma opiewać na 1,3 i 13, ale wraz z wszystkimi bonusami w postaci umów sponsorskich . Pawlicki chciał tyle na czysto. Działacze nie mogli na to przystać. 33-latek tak naprawdę odjeżdża pierwszy tak wystrzałowy sezon od dobrych kilku lat. Wcześniej dał się poznać jako chimeryczny zawodnik. Potrafił miewać okresy, w których wygrywał z największymi, a za moment znów wpadał w dołek i notował kryzys formy.

Kubera to jednak zawodnik cyklu Grand Prix i od paru lat jeden z liderów Orlen Oil Motoru Lublin. Przez pewien czas był określany jako drugi po Bartoszu Zmarzliku , jeśli chodzi o polskich żużlowców. Choć w tym roku miał chwilową zapaść, to szybko zażegnał kłopoty i bije się o mistrzostwo Polski. Kubera jest także w grze o utrzymanie w GP, a poza tym za chwilę może sobie zapewnić byt w cyklu podczas Challenge'u. To zupełnie inny status, niż ma Pawlicki.

Finalizacja rozmów z Pawlickim to jednak najmniejszy problem w obliczu tego, z czym muszą się zmierzyć właściciele. Klubowi najpierw zależało na Mateuszu Cierniaku, a później na Keynanie Rew, żeby obsadzić pozycję zawodnika do lat 24. Żadna z tych opcji nie doszła do skutku. Co prawda mają w odwodzie utalentowanego Mitchella McDiarmida, ale to na ten moment żaden gwarant zdobyczy punktowych.