To będzie hit transferowy. Rozbije bank, mamy nowe informacje

Betard Sparta Wrocław spełniła żądania finansowe Krawczyka co do kwoty za podpis pod kontraktem. Wrocławianie mieli wyłożyć 800 tysięcy złotych, a plan był taki, że wypożyczą go do innego klubu za 500 tysięcy. Chętnie by się znaleźli, bo klub, który chciałby go wypożyczyć, nie musiałby płacić Krawczykowi za podpis pod kontraktem. Sparta z kolei wyszłaby na minus, ale nie zważano na to w perspektywie zabezpieczenia pozycji U-24 na lata.