Zmiana w Barcelonie i Realu, Yamal i Mbappe z wielkim ciężarem. Nagroda może być jednak wielka

Numer 10 to dla futbolu wyjątkowy symbol - nosiło go wielu wybitnych, w większości ofensywnych zawodników i na zawsze wrył się on w pamięć milionów kibiców na całym świecie, a przynajmniej tych, którzy mieli przywilej oglądać w akcji takich zawodników jak chociażby Pele - to jedna z najbardziej oczywistych "dych".

Dziesiątka ma status legendarny również w dwóch najbardziej utytułowanych hiszpańskich klubach - FC Barcelona i Realu Madryt. "Duma Katalonii" i "Los Blancos" zresztą w ostatnim czasie wskazali kolejnych utalentowanych futbolistów, którzy będą pod jej znakiem pisać na Camp Nou i Bernabeu swoje własne historie.

Yamal i Mbappe nowymi numerami 10 w Barcelonie i Realu. Idą w ślady wielkich legend

Lamine Yamal i Kylian Mbappe, bo o nich mowa, mogą pójść w ślady całej plejady gwiazd, które numer 10 dźwignęły bez zawahania. W przypadku "Barcy" można się cofnąć tu o wiele dekad wstecz i przypomnieć tu, chociażby postaci takich superstrzelców jak Laszlo Kubala oraz Luis Suarez - ten hiszpański, ma się rozumieć. Obaj panowie łącznie zdobyli dla FCB około 400 bramek w oficjalnych meczach, co bez dwóch zdań robi wrażenie.

Przez dwa sezony barcelońską "dziesiątką" był też Diego Maradona, który, choć największe sukcesy święcił w europejskiej piłce w Napoli, to również i na Camp Nou zdarzało mu się błyszczeć, mimo nękających go wówczas pewnych problemów zdrowotnych. Ciekawostką jest fakt, że jednym z jego sukcesorów został.. Pep Guardiola, który opisywany numer nosił w kampanii 91/92. Później "schodził niżej" - aż dotarł do czwórki na plecach.

Lata 90. to w "Barcy" wręcz wysyp "dyszek" związanych z wielkimi gwiazdami tamtej dekady. Słynny numer nosili wtedy m.in. Christo Stoiczkow czy Georghe Hagi, nieco jednak niespodziewani bohaterowie mundialu '94, a także będący u szczytu kariery Romario. Na początku XXI wieku tymczasem znak "10" na plecach nosił Rivaldo, ale... to nie był koniec, jeśli mowa o Brazylijczykach.

Od 2003 do 2008 roku swoją legendę w "Blaugranie" tworzył Ronaldinho, człowiek, przez którego wielu urodzonych pod koniec poprzedniego stulecia chłopaków rozkochało się w piłce. Gdy formuła jego współpracy z FCB wygasła, pałeczkę przejął już pewien młody Argentyńczyk, który unieśmiertelnił swoją rolę w klubie. Mowa oczywiście o Leo Messim.

W tym momencie warto się już zwrócić w stronę Realu - i skoro padły słowa o Kubali czy Suarezie, to tu nie sposób nie napisać o Raymondzie Kopie czy Ferencu Puskasie, z którymi "Królewscy" w składzie dzielili i rządzili nie tylko w Hiszpanii, ale i całej Europie. Lata 50. i początek 60. to wszak okres ich dominacji w Pucharze Europy.

Co ciekawe "Los Blancos" mają w swej historii wspólne "dyszki" z Barceloną - oprócz wspominanego już Hagiego należy wskazać tu także i np. Michaela Laudrupa. Do tego wszystkiego znajdziemy i analogię do Guardioli - nietypowy jak na swoją pozycję numer nosił także w kampanii 91/92 Fernando Hierro, który nim po latach odszedł z RM, przeszedł do... czwórki.

Z gwiazd ostatniej dekady XX wieku warto przypomnieć tu w kontekście numeru 10 również Roberta Prosineckiego czy Clarence'a Seedorfa. Najbardziej satysfakcjonującą, jak można rzec, "dziesiątką", był w Madrycie jednak bez dwóch zdań Luis Figo, który do Realu trafił wprost z "Barcy", do tego będąc wcześniej jej kapitanem.

W bieżącym wieku na wyróżnienie zasługują z pewnością Mesut Ozil i - przede wszystkim - Luka Modrić, który przez długi czas był nieodzownym ogniwem w środku pola dla zespołu z Santiago Bernabeu. To jednak tylko jedna strona medalu - bo w dziejach dwóch hiszpańskich hegemonów było też kilka "dziesiątek", które nie spełniły do końca oczekiwań.

Przestrzelone transfery, zawiedzione oczekiwania. Numer 10 niektórym przyniósł pecha

W przypadku madrytczyków chyba dwoma najbardziej charakterystycznymi przykładami z ostatnich dekad będą James Rodriguez czy Robinho - oczywiście obaj mieli przebłyski formy, natomiast były to przebłyski na tyle nieregularne, że gdy rozstawali się ostatecznie z klubem, to wśród fanów czuć było spory niedosyt. Od bohatera mundialu 2014 i brazylijskiego talentu, który miał wejść w buty Ronaldo Nazario, wymagało się zdecydowanie więcej.

Jeśli mowa o "Barcy", to na usta samo ciśnie się nazwisko Ansu Fatiego, nie tylko dlatego, ze to świeża sprawa. Urodzony w Gwinei Bissau reprezentant Hiszpanii był wśród cules postrzegany jako naturalny, bo wywodzący się ze słynnej La Masii, następca Messiego. "Dyszka" szczęścia mu nie przyniosła - wiecznie nękany przez kontuzję gracz nie doskoczył do poziomu Argentyńczyka i nie zapowiada się obecnie na to, by jeszcze miał to zrobić. Legendarny dla FCB numer w każdym razie już nie będzie na niego czekał po powrocie z wypożyczenia w Monaco.

Przed Yamalem i Mbappe teraz wielkie zadanie, by wylądować w futbolowych dziejach bliżej Messiego i Modricia niż Robinho czy Fatiego - jeśli jednak udźwigną swoje dziesiątki, to już żaden piłkarski symbol nie będzie się im zdawać straszny.

