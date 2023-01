To jest unikat. Szkolą i nie chcą kasy

Prezes Kolejarza Rawicz opowiedział nam co nieco o miejscowej szkółce żużlowej. Jak się okazuje, jest to miejsce dla każdego chcącego jeździć chłopaka, a nie tylko dla tych pochodzących z zamożnych rodzin. A to wcale nie jest takie częste w obecnym świecie.