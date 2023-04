Słabo pojechał. Kibice proszą klub o zmiennika

Kibice boją się o Rew i proszą o Kościucha

Fani obserwujący zawody przecierali oczy ze zdumienia, patrząc na niepewną jazdę Australijczyka. - Rew to jedna wielka niewiadoma. Kwestia sprzętu czy nie doszedł jeszcze do siebie po kontuzji? - zastanawiał się pan Mariusz. - Co ten Rew? Nie myślałem, że to będzie drugi Darcy Ward, ale jak w takiej stawce on kompletnie nie pojechał, to na co liczy w Gdańsku? - napisał pan Jacek. - Rew jeździł gorzej niż Wysocki. Tragedia - stwierdził kibic Jarek.



W pozostałych komentarzach kibice chwalą postawę poszukującego nowego pracodawcy Norberta Kościucha (w listopadzie podpisał kontrakt warszawski z GKM-em Grudziądz). Doświadczony zawodnik jest dostępny praktycznie od zaraz, choć w poprzednim sezonie uzyskał średnią biegową 1,382. W H. Skrzydlewska Orle pozbyto się go bez żalu. W przeszłości był jednak jednym z najlepszych żużlowców 1. Ligi Żużlowej. Wtedy mógł wręcz przebierać w ofertach.



W sezonie 2017 wykręcił trzecią średnią na zapleczu PGE Ekstraligi (2,296), a rok później szóstą (2,208). Transfer do Get Well Toruń nie wziął się przecież z przypadku, ale podpisanie kontraktu okazało się złym posunięciem - zarówno z perspektywy klubu (historyczny spadek), jak i zawodnika (słabe wyniki). Mimo powrotu do Łodzi po zaledwie rocznej rozłące Kościuch nie potrafił nawiązać do swoich najlepszych czasów. W trzech ostatnich latach nie zdołał uzyskać średniej biegowej w okolicach dwóch punktów (najlepsza w 2020 roku - 1,857). Z roku na rok prezentował się coraz gorzej.