Bloedorn liderem Trans MF Landshut Devils?

2023 rok może być przełomowy w karierze nadziei niemieckiego żużla. W lidze polskiej Bloedorn liczy na progres w porównaniu z poprzednim sezonem, który zakończył na 29. miejscu w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników 1. Ligi Żużlowej ze średnią biegową 1,645. - Wiem, co mogę osiągnąć. Przed rokiem miałem kilka dobrych występów. Wierzę w to, że mogę być jednym z czołowych zawodników mojego zespołu - przyznał w wywiadzie z Interią.



- Początek poprzedniego sezonu był dla mnie katastrofą. Było wiele powodów. Zimą zmieniłem sporo rzeczy w moim sprzęcie, powtórzyłem to po kilku ligowych spotkaniach. Wszystko działało we właściwym kierunku, lecz zajęło to zbyt dużo czasu. W Niemczech, w Polsce oraz w Danii będę korzystał z silników od Joachima Kugelmanna. Na tory brytyjskie postawiłem na Petera Johnsa - dodał.



Zespół z Bawarii - jako beniaminek - wystartował w 2022 roku w fazie play-off. Czy drugi sezon na pierwszoligowym poziomie może być trudniejszy, skoro inne drużyny poznały specyficzny tor w Landshut? - Nie sądzę, ten tor nadal jest wyjątkowy (śmiech). A jeżeli chodzi o mnie, to już znam wszystkie tory wyjazdowe z wyjątkiem z Ostrowa. Dla mnie nie ma to znaczenia. U siebie może być trochę trudniej, ale na wyjazdach będzie łatwiej - stwierdził żużlowiec.