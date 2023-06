Polski mistrz w rozsypce. On go może uratować

Podpowiedzi Marka Cieślaka nie poszły na marne

- Nie. Na chwilę obecną używamy tego, co Patryk w swoich zasobach ma. Co dalej? To zobaczymy. Zastanowimy się, czy trzeba czegoś szukać i drążyć dalej.

Dudek ma złożony problem

- Wszystkie problemy razem, ale głównym czynnikiem jest problem sprzętowy, który napędza resztę. To są naczynia połączone. Jedno nie domaga i zaczyna szwankować głowa i pewność siebie, a także pewność w teamie. Jak zawodnik nie robi punktów, to mechanik zastanawia się, czy zmiany, które wprowadza są logiczne, czy mają sens. Mechanik buduje formę podobnie, jak zawodnik. Jeśli żużlowiec jedzie na dobrym poziomie, to mechanik staje się pewny i wie, co zrobić. Dlatego ten sport wydaje się prosty, a jest bardzo trudny.

- Nie wiem, czy to on popełnił błąd. W żużlu w przekroju całego sezonu trudno powiedzieć, że ktoś popełnił błąd. Po prostu są lata dobre i gorsze. Miewałem takie i z Rickardssonem , i z Crumpem , i z Łagutą . Myślę, że w tym roku Patryk ma jeden z tych słabszych, co nie oznacza, że przyszły sezon będzie również słaby, bo za rok może mieć jeden z najlepszych sezonów.

- Chciałbym, żeby Patryk trenował jak najwięcej, bo chciałbym obejrzeć jak najwięcej jego wyścigów. Z drugiej strony jeszcze lepiej byłoby się ścigać codziennie. Wyścig, a jazda treningowa, to dwa różne światy. Trzeba bazować na tym co jest i wykorzystać, co możemy zrobić.

- Jestem za świeży w teamie, by takie zmiany sugerować. Anglia? Nie sądzę. Anglia jest taka, że jeśli ktoś tam jeździł i zna specyfikę ligi, to może wrócić i odbudować formę. Jeśli nigdy się tam nie startowało, to jest to niczym rzucenie się na głęboką wodę, bo trzeba się wszystkiego od nowa uczyć. Nie wiem jak to jest teraz, ale jak byłem tam ponad 20 lat temu, to lokalni zawodnicy byli szybcy. Nawet dobre europejskie nazwiska jadąc tam musiały się napocić, by z nimi wygrywać.