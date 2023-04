Nieczysta gra. Prezes musi dać na tacę [FELIETON]

"Lwy" straciły ząb trzonowy

Prezes Włókniarza pójdzie na kolanach pod Jasną Górę?

Napompowany do granic balonik może pęknąć z wielkim hukiem , a bojowe zapowiedzi o walce o złoto trzeba będzie włożyć między bajki. Na dodatek klub wszedł na wojenną ścieżkę z kibicami. Zatajenie absencji Woryny i wrzucenie do składu na ostatnią chwilę Antona Karlssona spotkało się z dużą dezaprobatą.

W stosunku do fanów wyszło nieelegancko i rozumiem ich złość. Nie wierzę w takie przypadki, nie zaszwankowała komunikacja, po prostu działacze zdawali sobie sprawę, że jak zawczasu poinformują o braku Woryny w spotkaniu na szczycie przeciwko Motorowi Lublin, to spadnie frekwencja i popłyną finansowo.

Przepraszam, ale dla mnie to dziecinada. Nawet najgorsza prawda jest lepsza od kłamstwa i tą zasadą proponuję kierować się w przyszłości. Wielu kibiców po tej "akcji" może się mocno zniechęcić do Włókniarza. A oświadczenie napisane kilkanaście godzin po meczu, to już musztarda po obiedzie. Skoro poleciała fala, na miejscu działaczy poszedłbym w zaparte i darował sobie zabieranie głosu, które dolało jeszcze oliwy do ognia.