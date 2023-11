Ma tego dość. To będzie recepta na sukces?

Wchodzi w dorosłość. To dlatego zostaje w Grudziądzu

Kacper Pludra od dwóch lat reprezentuje barwy ZOOleszcz GKM-u. Przyszły sezon będzie dla niego szczególny, bo pierwszy w gronie seniorów. Wychowanek klubu z Leszna będzie w Grudziądzu zawodnikiem do lat 24. - W trakcie sezonu skupiałem się na jak najlepszej postawie. Nie musiałem się zastanawiać nad zmianą barw, bo dość szybko dogadałem się z GKM-em. Powiedzieli mi wprost, że widzą mnie na tej pozycji i chcieliby, abym dalej tutaj jeździł. Dla mnie też jest to fajna opcja, bo ten obiekt już bardzo dobrze znam. Spędziłem tutaj dwa lata i daje mi to taki mały atut toru. Myślę, że była to najlepsza opcja na pierwszy rok startów w gronie seniorów - powiedział nam 21-latek.



Wzruszające pożegnanie. Jeszcze tego pożałują?



Polak ma za sobą jak dotąd najlepszy rok w karierze. Jego średnia biegowa wyniosła 1,393. Sam zainteresowany twierdzi jednak, że jest gotowy na rywalizację z seniorami. - Pokazałem w ostatnich dwóch sezonach, że jestem w stanie rywalizować z bardziej doświadczonymi zawodnikami. Niejednokrotnie udawało mi się nawet z nimi wygrywać. Bardzo mocno wierzę, że dam radę i będę dalej robił swoje - przekazał.