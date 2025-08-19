Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niewiarygodne, co zrobiła Iga Świątek. Sceny podczas US Open. Nagranie hitem sieci

Rafał Sierhej

Iga Świątek i Casper Ruud we wtorek 19 sierpnia zapewnili sobie awans do półfinału turnieju par mieszanych na kortach US Open. Polsko-norweska para w ćwierćfinale tego turnieju pokonała duet włosko-amerykański Musetti - McNally. Jedna z akcji w kluczowej fazie drugiego seta poderwała kibiców z miejsc, a wideo niesie się po sieci.

Casper Ruud i Iga Świątek
Casper Ruud i Iga ŚwiątekJUSTIN LANEEPA

Iga Świątek niecałe dwadzieścia cztery godziny temu rozpoczynała swój finał turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. Po drugiej stronie siatki stała waleczna i bardzo niebezpieczna Jasmine Paolini. Włoszka z Polką stworzyły naprawdę bardzo dobre widowisko, które zakończyło się ostatecznie wygraną naszej gwiazdy w dwóch setach.

Świątek niedługo po meczu wsiadła w prywatny samolot i razem z Carlosem Alcarazem wyleciała do Nowego Jorku, aby móc zagrać w turnieju par mieszanych US Open. Po około 16 godzinach od ostatniej piłki finału Polka wyszła na kort imienia Arthura Ashe'a i w parze z Casperem Ruudem rywalizowała o awans do kolejnych faz turnieju.

Niewiarygodna akcja w meczu Świątek. Stadion wprost odfrunął

Na otwarcie Polka z Norwegiem rozbili wspólnie duet Madison Keys - Frances Tiafoe, a potem przyszedł czas na zdecydowanie bardziej zaciętą ćwierćfinałową rywalizację z Lorenzo Musettim i Cathy McNally. Mecz z duetem amerykańsko-włoskim stał na naprawdę bardzo wysokim poziomie i mógł się podobać.

Zagranie Świątek doprowadziło do wymiany pod siatką, w której mieliśmy aż piętnaście uderzeń, próby kończenia akcji mocnymi zagraniami, wolejami, aż w końcu Amerykance zabrakło sił i jednym z jej zagrań piłka wyleciała na aut. Nie było jednak słychać wywołania autu, bo kibice wszystko zagłuszyli swoim zachwytem po tym, co właśnie obejrzeli.

Tenisistka w jasnofioletowej koszulce i czapce z daszkiem wyraża silne emocje, szeroko rozkładając ramiona, wokół niej niewyraźne sylwetki kibiców oraz sportowy klimat kortu.
Iga Świątek i Casper Ruud rywalizowali o awans do półfinału US Open w mikścieMatthew StockmanAFP
Tenisistka w sportowym stroju i jasnej czapce z daszkiem z zaciśniętymi pięściami uniesionymi w geście radości, wyrażająca silne emocje na korcie podczas turnieju, w tle widownia.
Iga Świątek i Casper Ruud rywalizowali o awans do ćwierćfinału miksta na US OpenMatthew StockmanAFP
Tenisistka wykonująca energiczny forhend, w tle widoczne logo sponsora i niebieskie boisko tenisowe.
Iga ŚwiątekDYLAN BUELLAFP

