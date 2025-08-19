Legia walczy o Ligę Konferencji, a tu takie wieści. Wyjazd zablokowany, oficjalnie

Liga Europy niestety nie stanęła w tym sezonie przed Legią Warszawa otworem - choć stołeczna ekipa pierwotnie radziła sobie naprawdę dobrze w kwalifikacjach LE, eliminując kolejno Aktobe FK oraz Banik Ostrawa, to ostatecznie uległa w dwumeczu AEK-owi Larnaka. Nie bez pewnej walki, trzeba przyznać.

"Wojskowi" mają jednak wciąż szansę na występy w Lidze Konferencji - by taki scenariusz jednak się spełnił, muszą oni teraz ograć w fazie play-off kwalifikacji LK szkockie Hibernian F.C. Zespół z Łazienkowskiej, ma przed sobą jednak pewien problem natury - można rzec - formalnej.

Legia Warszawa przeciwko Hibernian bez Szkurina. Białorusin nie zdobędzie wizy o czasie

Wieczorem 19 sierpnia trener Legii Edward Iordanescu ogłosił liczącą 23 osoby kadrę na pierwszą potyczkę z "The Hibees", która odbędzie się w Edynburgu. Pełna lista wygląda następująco:

Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak, Wojciech Banasik, Marco Burch, Paweł Wszołek, Petar Stojanović, Steve Kapuadi, Jan Ziółkowski, Ruben Vinagre, Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun, Bartosz Kapustka, Wojciech Urbański, Rafał Augustyniak, Ryoya Morishita, Juergen Elitim, Wahan Biczachczjan, Jean-Pierre Nsame, Migouel Alfarela, Jakub Żewłakow, Arkadiusz Reca, Damian Szymański, Mileta Rajović.

Pominięci zostali Marcel Mendes-Dudziński i Henrique Arreiol, z kolei Radovan Pankov, Kacper Chodyna i Claude Goncalves nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu z powodu różnorakich urazów. Najciekawsza jest jednak sytuacja Ilji Szkurina, którą przedstawiono dokładnie w oficjalnym serwisie Legii.

Ten nie mógł wybrać się do Zjednoczonego Królestwa przez kwestie wizowe - napastnik, jako obywatel Białorusi, nie miał szans na szybkie wyrobienie odpowiedniego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy Wielkiej Brytanii. Tym samym Iordanescu tym razem nie będzie mógł skorzystać z jego umiejętności.

Kiedy pierwsze starcie Hibernian - Legia w fazie play-off el. Ligi Konferencji?

Pierwszy gwizdek w rywalizacji Legii z Hibernian wybrzmi 21 sierpnia dokładnie o godz. 21.00. Druga potyczka między oboma drużynami - przy Łazienkowskiej - odbędzie się zaś 28 sierpnia w tej samej porze. Faza ligowa LK zostanie zainaugurowana 2 października.

Edward Iordanescu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP