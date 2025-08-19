Bójka w szatni, europejski gigant reaguje. Gwiazdy żegnają się z klubem

Olympique Marsylia w ubiegłym sezonie nie było w stanie na dłuższą metę nawiązać walki z Paris Saint-Germain w wyścigu o mistrzostwo Francji - ekipa ze stolicy kraju ostatecznie zakończyła kampanię 24/25 z 84 punktami na koncie, podczas gdy OM uzbierał ich 65.

Mimo wszystko drugie miejsce w tabeli to oczywiście dalej niemały sukces i rzecz bez dwóch zdań rozbudzająca kolejne nadzieje kibiców "Les Olympiens". Nowa odsłona rywalizacji o tytuł w Ligue 1 przyniosła jednak od razu pewien zimny prysznic.

Bolesna porażka, a potem bójka w szatni. Olympique Marsylia odprawia dwóch piłkarzy

W pierwszej kolejce sezonu 25/26 uległ bowiem niespodziewanie Stade Rennais 0:1 po golu Ludovica Blasa. Porażka była tym boleśniejsza, że - po pierwsze - bramka padła w 91. minucie, a po drugie "Czerwono-Czarni"... grali w dziesiątkę od 31. minuty po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Abdelhamid Ait Boudlal.

Po końcowym gwizdku "Olimpijczycy" nie mogli być zadowoleni, ale sytuacja w szatni w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli. Jak informowały liczne francuskie media, doszło bowiem do konfrontacji dwóch graczy - Adriena Rabiota oraz Jonathana Rowe'a.

Zespół musiał jakoś zareagować w związku z tym incydentem - i 19 sierpnia pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie, który, najkrócej rzecz ujmując, wskazuje na zakończenie kariery obu panów na Stade Velodrome.

Olympique Marsylia ogłasza, że Adrien Rabiot i Jonathan Rowe zostali umieszczeni na liście transferowej

"Decyzja ta została podjęta w porozumieniu ze sztabem technicznym i zgodnie z wewnętrznym kodeksem postępowania klubu z powodu niedopuszczalnego zachowania w szatni po meczu ze Stade Rennais" - skwitowano.

Co istotne, zarówno reprezentant Francji, jak i gwiazda młodzieżowej kadry Anglii do OM trafili zaledwie rok temu, przy czym Rowe umowę definitywną zawarł formalnie... na początku lipca. Niebawem przekonamy się, czy futboliści wyjdą z sytuacji bez większego szwanku i trafią do ekip z podobnego poziomu co "Les Olympiens" - czyli poziomu Ligi Mistrzów.

Olympique Marsylia niebawem zagra z ekipą z Paryża

Drużyna z południa Francji kolejne spotkanie rozegra 23 sierpnia, mierząc się z beniaminkiem ze stolicy, czyli Paris FC. W teorii więc będzie mieć zadanie łatwiejsze niż w przypadku zmagań z Stade Rennais.

