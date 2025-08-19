Partner merytoryczny: Eleven Sports

Egzekucja w meczu Wisły Kraków. Padło siedem goli, historyczna klęska

W szóstej kolejce Betclic 1. Ligi Wisła Kraków zdeklasowała na wyjedzie Znicz Pruszków. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem "Białej Gwiazdy" aż 7:0. Po tym spotkaniu podopieczni Mariusza Jopa wrócili na pierwsze miejsce w ligowej tabeli, wyprzedzając Wieczystą Kraków, któa kilka godzin wcześniej również zdeklasowała Polonię Warszawa. Jak widać, na zapleczu PKO BP Ekstraklasy ekipy z Krakowa wiodą prym.

Rodado świętuje bramkę zdobytą dla Wisły Kraków
Rodado świętuje bramkę zdobytą dla Wisły KrakówZUZA TWARDOSZ / 400mm.plNewspix.pl

Już w pierwszych minutach tego spotkania Angel Rodado został sfaulowany w polu karnym przez bramkarza Znicza Pruszków. Do piłki podszedł sam poszkodowany i zamienił "jedenastkę" na gola na 1:0.

Wisła Kraków przez cały czas była stroną dominującą. W 22. minucie ta przewaga przełożyła się na kolejnego gola. Kiedy było 2:0, sytuacja gospodarzy stała się ekstremalnie trudna, ponieważ ich potencjał ofensywny był optycznie bardzo mały. Na listę strzelców wpisał się Jakub Krzyżanowski. 

Pod koniec pierwszej połowy piłkarze Znicza Pruszków nieco się przebudzili. Radosław Majewski oddał bardzo groźny strzał bezpośrednio z rzutu wolnego, ale Kamil Broda skutecznie interweniował.

7:0 w meczu Wisły Kraków. "Biała Gwiazda" była bezlitosna

W doliczonym czasie gry gola strzelił jednak nie Znicz Pruszków, a Wisła Kraków. Było to bardzo szczęśliwe trafienie Almeidy Duarte. W polu karnym gospodarzy wybuchło wielkie zamieszanie, a piłka po kontakcie z ciałem Portugalczyka ledwo przekroczyła linię. Do przerwy Wisła Kraków prowadziła 3:0.

Tego wieczoru Wisła Kraków nie miała dla Znicza Pruszków żadnej litości i chciała po prostu wygrać to spotkanie jak najwyżej. Tuż po przerwie Angel Rodado i Julius Ertlthaler zdobyli kolejne gole dla "Białej Gwiazdy" i w Pruszkowie było już 5:0.

W 78. minucie James Igbekeme oddał przepiękny strzał, po którym piłka wylądowała w samym okienku bramki. Futbolówka odbiła się jeszcze od rękawicy Kacpra Napieraja, ale młody bramkarz nie zdołał uchronić Znicza przed utratą kolejnego gola.

Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry Szymon Kawala dopełnił dzieła. Piłka w zasadzie odbiła się od niego i wpadła do siatki. Był to już ostatni gol w tym spotkaniu. Zakończyło się ono historyczną klęską Znicza Pruszków 0:7. Drużyna ta po 6 spotkaniach ma zero punktów i bilans bramek -19. Wisła Kraków natomiast dzięki temu zwycięstwu awansowała na pierwsze miejsce w tabeli ligowej.

Do tej pory najwyższą klęską w historii Znicza Pruszków była porażka 0:7 z Lechią Gdańsk w 2007 roku. Tego dnia Wisła Kraków wyrównała ten rekord.

W następnej kolejce Betclic 1. Ligi Znicz Pruszków zmierzy się na wyjeździe z Odrą Opole. Wisła Kraków natomiast podejmie Śląsk Wrocław w prestiżowym starciu byłych ekstraklasowiczów.

Angel Rodado
Angel RodadoFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Wiktor Biedrzycki
Wiktor BiedrzyckiMarcin Golba/NurPhotoAFP
Wisła Kraków
Wisła KrakówMarcin Golba/NurPhoto/AFPAFP
Betclic 1 Liga
6 kolejka
19.08.2025
20:30
Zakończony
Angel Rodado
6' (k.) , 49'
Jakub Krzyzanowski
22'
Frederico Duarte
45+-3'
Julius Ertlthaler
52'
James Igbekeme
78'
Szymon Kawala
86'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Znicz Pruszków
Wisła Kraków
Rezerwowi

Statystyki meczu

Znicz Pruszków
0 - 7
Wisła Kraków
Posiadanie piłki
38%
62%
Strzały
7
26
Strzały celne
2
9
Strzały niecelne
4
7
Strzały zablokowane
1
10
Ataki
64
120
