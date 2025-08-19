Już w pierwszych minutach tego spotkania Angel Rodado został sfaulowany w polu karnym przez bramkarza Znicza Pruszków. Do piłki podszedł sam poszkodowany i zamienił "jedenastkę" na gola na 1:0.

Wisła Kraków przez cały czas była stroną dominującą. W 22. minucie ta przewaga przełożyła się na kolejnego gola. Kiedy było 2:0, sytuacja gospodarzy stała się ekstremalnie trudna, ponieważ ich potencjał ofensywny był optycznie bardzo mały. Na listę strzelców wpisał się Jakub Krzyżanowski.

Pod koniec pierwszej połowy piłkarze Znicza Pruszków nieco się przebudzili. Radosław Majewski oddał bardzo groźny strzał bezpośrednio z rzutu wolnego, ale Kamil Broda skutecznie interweniował.

7:0 w meczu Wisły Kraków. "Biała Gwiazda" była bezlitosna

W doliczonym czasie gry gola strzelił jednak nie Znicz Pruszków, a Wisła Kraków. Było to bardzo szczęśliwe trafienie Almeidy Duarte. W polu karnym gospodarzy wybuchło wielkie zamieszanie, a piłka po kontakcie z ciałem Portugalczyka ledwo przekroczyła linię. Do przerwy Wisła Kraków prowadziła 3:0.

Tego wieczoru Wisła Kraków nie miała dla Znicza Pruszków żadnej litości i chciała po prostu wygrać to spotkanie jak najwyżej. Tuż po przerwie Angel Rodado i Julius Ertlthaler zdobyli kolejne gole dla "Białej Gwiazdy" i w Pruszkowie było już 5:0.

W 78. minucie James Igbekeme oddał przepiękny strzał, po którym piłka wylądowała w samym okienku bramki. Futbolówka odbiła się jeszcze od rękawicy Kacpra Napieraja, ale młody bramkarz nie zdołał uchronić Znicza przed utratą kolejnego gola.

Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry Szymon Kawala dopełnił dzieła. Piłka w zasadzie odbiła się od niego i wpadła do siatki. Był to już ostatni gol w tym spotkaniu. Zakończyło się ono historyczną klęską Znicza Pruszków 0:7. Drużyna ta po 6 spotkaniach ma zero punktów i bilans bramek -19. Wisła Kraków natomiast dzięki temu zwycięstwu awansowała na pierwsze miejsce w tabeli ligowej.

Do tej pory najwyższą klęską w historii Znicza Pruszków była porażka 0:7 z Lechią Gdańsk w 2007 roku. Tego dnia Wisła Kraków wyrównała ten rekord.

W następnej kolejce Betclic 1. Ligi Znicz Pruszków zmierzy się na wyjeździe z Odrą Opole. Wisła Kraków natomiast podejmie Śląsk Wrocław w prestiżowym starciu byłych ekstraklasowiczów.

Statystyki meczu Znicz Pruszków 0 - 7 Wisła Kraków Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 7 26 Strzały celne 2 9 Strzały niecelne 4 7 Strzały zablokowane 1 10 Ataki 64 120