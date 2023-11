Zaskakujący transfer. Mistrz świata zszedł na ziemię

PSŻ zakończył budowę drużyny

Poznaniacy nie spadli tylko dlatego, że z powodów regulaminowych Trans MF Landshut Devils wystartuje tylko w 2. Lidze Żużlowej. PSŻ otrzymał zaproszenie do jazdy na zapleczu PGE Ekstraligi i przy okazji drugą szansę na utrzymanie w sportowej walce . Działacze zbudowali skład praktycznie od zera, bo ze starej ekipy zostali tylko Aleksandr Łoktajew oraz Kacper Teska. Nowymi twarzami w tej drużynie oprócz Jepsena Jensena są: Szymon Szlauderbach, Ryan Douglas, Matias Nielsen i Mateusz Dul (U24). Drugim juniorem został mistrz Polski z Platinum Motorem Lublin - Kacper Grzelak. Czy ten skład jest w stanie utrzymać się na zapleczu PGE Ekstraligi?

Popularnym "game-changerem" może być właśnie Jepsen Jensen. Jeszcze kilka lat temu ten żużlowiec ścigał się w PGE Ekstralidze. Ostatnie sezony, to jednak pasmo niepowodzeń. Nie wiodło mu się w Zdunek Wybrzeżu, gdzie bardzo szybko postanowili nie przedłużać z nim umowy. Duńczyk został sklasyfikowany dopiero na 36. miejscu spośród wszystkich zawodników. Średnia biegowa w wysokości 1,552 była ogromnym rozczarowaniem.



Kilka dużych nazwisk musiało zejść z I do II ligi (choćby wcześniej wspomniany Lindbaeck, Timo Lahti czy David Bellego). Dla Jepsena Jensena znalazła się jednak praca w wyższej klasie rozgrywkowej. Zanim wyjedzie na tor w meczu ligowym, to będzie musiał pokazać, że jest lepszy od Nielsena i Douglasa. Ta trójka powalczy o dwa miejsca w składzie, zakładając, że lider Łoktajew utrzyma skuteczność z tego roku.