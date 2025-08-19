Legenda potwierdza. Nie żyje znany polski komentator, miał 49 lat

Paweł Borkowski to postać doskonale znana osobom, które w kraju nad Wisłą śledzą wydarzenia ze świata WWE. 49-latek wraz z Andrzejem Supronem komentował różnego rodzaju gale. Ponadto przyczyniał się do rozwoju wrestlingu w Polsce. Dziennikarz pojawiał się na różnego rodzaju lokalnych eventach oraz był aktywny w internecie, prowadząc profil w mediach społecznościowych. Popularny "Boryss" w ostatnim czasie nie znikał z anteny, dlatego też wiadomość o śmierci to dla całego środowiska ogromny szok.

Początkowo kibice nie mogli uwierzyć w te smutne wieści i cierpliwie wyczekiwali na potwierdzenie. Niestety żadnych złudzeń nie pozostawił wpis Andrzeja Suprona w mediach społecznościowych. "Z niedowierzaniem i wielkim żalem przyjąłem wiadomość o Twoim nagłym odejściu. Przez lata wspólnie komentowaliśmy materiały z WWE, dzieląc pasję, czas i niejedno dobre słowo. Twoje zaangażowanie, energia i poczucie humoru sprawiały, że każda sesja była wyjątkowa. Teraz pozostaje pustka, której nie sposób wypełnić, i wspomnienia, które będziemy pielęgnować" - napisał legendarny zapaśnik na Facebooku.

Nie żyje Paweł Borkowski. Wielka strata dla całej społeczności wrestlingowej

"Na zawsze zostaniesz w pamięci mojej i wszystkich fanów wrestlingu. Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Przyjacielu" - dodał, wyraźnie poruszony tragedią wieloletniego kolegi z pracy. Obaj zresztą prężnie działali też poza telewizją. Jak informował Przegląd Sportowy Onet, pod koniec XX wieku duet komentatorski próbował utworzyć pierwszą w kraju nad Wisłą zawodową federację wrestlingową. Jeżeli mowa o federacjach, to Pawła Borkowskiego pożegnała również PTW.

"Nasi adepci i zawodnicy zawsze niesamowicie cieszyli się na wieść, że gościnnie na gali PTW za mikrofonem zasiądzie Boryss, bo dla większości z nich było to cofnięcie się do starych dobrych czasów, kiedy namiętnie oglądali WWE na Extreme Sports Channel Polska. Dziękujemy za cały wkład w rozwój polskiego pro wrestlingu, wielką pasję i wspomnienia, które zostaną z nami na zawsze" - napisano na facebookowym profilu organizacji.

