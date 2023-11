Zamienił euro na złotówki. 19-latek został obsypany ofertami

19-latek wybrał gorszą walutę, ale nie będzie żałował tej decyzji

Można by zażartować, że 19-latek z Niemiec zamienił wypłatę w euro na złotówki. Nasza waluta jest słabsza, ale Bloedorn z pewnością nie będzie żałował tej decyzji. Zmiana klubu jest dla niego szansą na rozwój.

Menadżer odebrał kilka nieprzyjemnych telefonów

Gdy tylko Landshut ogłosiło, że schodzi do 2 Ligi Bloedorn został obsypany ofertami. Interesował się nim każdy klub 1 Ligi bez wyjątku. ROW był najbardziej konkretny. Poza tym była to najbardziej wygodna opcja dla samego żużlowca i jego menadżera. Ten mieszka na Górnym Śląsku, u niego żużlowiec będzie miał teraz bazę.

Przypomnijmy, że wstępna umową pomiędzy ROW-em i Bloedornem została podpisana na początku września. Gdy sprawa wyszła na jaw, menadżer zawodnika miał kilka niezbyt przyjemnych telefonów. - Teraz dla jednych jestem przyjacielem, a dla innych wrogiem. Niektórzy mi podziękowali za rozmowy, wykazując zrozumienie. Inni są źli i dają to odczuć. Nie ma jednak żadnego powodu do złości, bo ja nie robiłem licytacji. Oferowane stawki były podobne - mówił nam wtedy Mońka.

Jeśli jednak Bloedorn zrobi w Rybniku furorę, to wszyscy będą szczęśliwi. Menadżer, bo okaże się, że postawił na dobry klub. Zawodnik, bo potwierdzi, że drzemie w nim olbrzymi potencjał. Klub, bo jeśli Bloedorn odpali, to ROW może awansować do PGE Ekstraligi.