Wzruszające pożegnanie. Jeszcze tego pożałują?  

Regulamin PGE Ekstraligi mówi jasno. Każdy klub musi mieć w składzie czterech seniorów i jednego zawodnika U24. Jeżdżący w tym roku na U24 Dominik Kubera kończy wiek. Klub go zatrzymał, więc ktoś musiał z Platinum Motoru odejść. Padło na Jarosława Hampela. Kibice wciąż nie mogą tego pojąć. Ich reakcje pod oświadczeniem Polaka (na swoim fanpage'u umieścił wpis dziękując Motorowi za 4 lata) mówią same za siebie. W trakcie sezonu składali także podpisy pod petycją. Wartość 41-latka urosła przede wszystkim po genialnej końcówce sezonu.

Był kapitanem z krwi i kości

On był stworzony do tej roli. O atmosferę dbał już wcześniej, a teraz tylko potwierdził, że dokonano właściwego wyboru. Lubelscy fani go pokochali od pierwszych spotkań, choć do Lublina trafił nieco przypadkowo. W 2020 zabrakło dla niego miejsca w Lesznie, więc został ich bohaterem, gdy jeszcze nie byli jedną z potęg.