W pierwszej połowie tego spotkania Real Madryt zdecydowanie dominował Osasunę. Sam Kylian Mbappe miał kilka bardzo dobrych okazji na strzelenie gola. Poza Francuzem swoje strzały oddali m.in. Alvaro Carreras czy Eder Militao. Piłka po żadnym z nich nie znalazła się jednak w siatce.

Osasuna w obronie była drużyną grającą twardo, ale też bardzo zdyscyplinowaną. Gościom do przerwy udało się utrzymać bezbramkowy remis. Wydawało się jednak, że wisi on na włosku, a gospodarze prędzej czy później zdobędą gola na 1:0.

Kilka minut po zmianie stron Real Madryt się doczekał. Aby zdobyć pierwszego gola z Osasuną, potrzebował jednak rzutu karnego. Tego najpierw wywalczył, a następnie zamienił na bramkę Kylian Mbappe. Z jedenastu metrów Francuz rozpoczął zdobywanie goli w tym sezonie ligowym.

Bramka Mbappe, a później klincz. Osasuna zaryzykowała dopiero w ostatnich minutach

Poza golem Kyliana Mbappe w drugiej połowie trudno znaleźć moment, który byłby warty odnotowania. Osasuna tego wieczoru w Madrycie była całkowicie "bezzębna" i nie potrafiła zagrozić bramce strzeżonej przez Thibaut Courtois.

W końcowej fazie meczu pierwszy raz w koszulce Realu Madryt pojawił się Franco Mastantuono. Pierwszy mecz ligowy po bardzo poważnej kontuzji zaliczył również Dani Carvajal. Obaj zanotowali udane zmiany w ostatnich kilkunastu minutach.

Na około pięć minut przed końcem Budimir miał jedyną w tym meczu naprawdę dobrą okazję na strzelenie gola. Miał piłkę na nosie, ale nie trafił od bramki z bliskiej odległości. Po drodze futbolówka odbiła się jeszcze od zawodnika Realu Madryt, ale sędzia nie dał gościom rzutu rożnego. W tym momencie serca kibiców gospodarzy zabiły zdecydowanie mocniej.

Wydawać by się mogło, że Real Madryt kontroluje to spotkanie w pełni, ale w ostatnich minutach goście zaskoczyli "Los Blancos" i dość niespodziewanie, ale na poważnie, zagrozili ich bramce. Niewiele zabrakło, aby podopieczni Xabiego Alonso stracili dwa punkty w meczu, który od momentu strzelenia gola przez Mbappe wydawał się być wygrany.

W doliczonym czasie gry Abel Bretones obejrzał jeszcze czerwoną kartkę za uderzenie łokciem w twarz Gonzalo Garcii. Sędzia główny otrzymał podpowiedź od asystenta, który lepiej widział całą sytuację.

Ostatecznie Osasuna nie potrafiła zdobyć gola, który uchroniłby ją od porażki na Santiago Bernabeu. Pierwszy mecz Realu Madryt w sezonie 2025/26 zakończył się jego bardzo skromnym zwycięstwem 1:0.

W drugiej kolejce ligi hiszpańskiej Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem - Realem Oviedo. Osasuna natomiast zagra u siebie z Valencią.

Statystyki meczu Real Madryt 1 - 0 Osasuna Posiadanie piłki 65% 35% Strzały 18 2 Strzały celne 5 0 Strzały niecelne 7 2 Strzały zablokowane 6 0 Ataki 135 47

Kylian Mbappe OSCAR DEL POZO / AFP AFP

Kylian Mbappe AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt JAVIER SORIANO AFP

Benzema czy Cristiano górą w Superpucharze Arabii Saudyjskiej? AP © 2025 Associated Press