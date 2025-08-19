Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bomba transferowa w wykonaniu Wieczystej Kraków. Wszystko tuż po ważnym triumfie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Znakomicie zmagania w Betclic 1. Lidze rozpoczęła Wieczysta Kraków. Zespół prowadzony przez Przemysława Cecherza zajmują wyśmienite 2. miejsce w lidze i jest jednym z kandydatów do awansu do Ekstraklasy. Tuż po wygranej 6:1 z Polonią Warszawa szkoleniowiec drużyny potwierdził na konferencji prasowej medialne doniesienia i zdradził, że kontrakt z klubem podpiszę Lucas Piazon.

Piłkarze Wieczystej Kraków
Piłkarze Wieczystej KrakówMarek Lasyk/REPORTER East News

Bardzo aktywna podczas aktualnego okienka transferowego jest Wieczysta Kraków. Ta walczy w tym sezonie na zapleczu Ekstraklasy i dokonała wielu wzmocnień. Do zespołu w to lato dołączył m.in. Jacky Donkor, Kamil Pestka czy Carlitos. Nowi zawodnicy zdecydowanie nie zawodzą, co idealnie potwierdzają wyniki, jakie osiąga zespół Przemysława Cecherza.

Klub po 5. kolejkach sezonu 2025/2026 w Betclic 1. Lidze zajmuję drugą lokatę z czterema wygranymi i jednym remisem, co przekłada się na 13 punktów. W międzyczasie drużyna pokonała, chociażby Pogoń Siedlce, Puszczę Niepołomice czy we wtorek aż 6:1 Polonię Warszawa.

    Wiele wskazuje jednak, że mimo bardzo dobrych wyników nie jest to koniec transferów w wykonaniu krakowskiego klubu. Według medialnych doniesień blisko podpisania umowy z zespołem miał być Lucas Piazon, czyli były zawodnik Chelsea, Eintrachtu Frankfurt, Fulham czy Bragi.

    Ostatnim klubem 31-latka był Avs FS, lecz od 1 lipca ten jest wolnym zawodnikiem i pozostaje bez klubu. Najnowsze informacje w sprawie tego piłkarza na konferencji prasowej po spotkaniu z Polonią przekazał sam Przemysław Cecherz.

    Piazon zostanie piłkarzem Wieczystej, jest potwierdzenie

    Jak zdradził szkoleniowiec, Brazylijczyk przyleciał we wtorek do Krakowa, a w środę powinien podpisać umowę z Wieczystą Kraków.

    - Lucas Piazon dziś przyleciał do Krakowa. Jutro powinien podpisać kontrakt z Wieczystą - powiedział cytowany przez Kacpra Śliza.

    Jeśli wieści te się potwierdzą, to Piazon najbliższą okazję do debiutu będzie mieć w poniedziałek, 25 sierpnia. W ten dzień Wieczysta zmierzy się z Górnikiem Łęczna.

    Przemysław Cecherz i Wieczysta Kraków
    Przemysław Cecherz i Wieczysta KrakówGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Piłkarze Wieczystej Kraków. Niebawem w jej barwach może zagrać Kamil Glik
    Piłkarze Wieczystej KrakówMichal Dubiel/REPORTEREast News
