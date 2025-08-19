Bardzo aktywna podczas aktualnego okienka transferowego jest Wieczysta Kraków. Ta walczy w tym sezonie na zapleczu Ekstraklasy i dokonała wielu wzmocnień. Do zespołu w to lato dołączył m.in. Jacky Donkor, Kamil Pestka czy Carlitos. Nowi zawodnicy zdecydowanie nie zawodzą, co idealnie potwierdzają wyniki, jakie osiąga zespół Przemysława Cecherza.

Klub po 5. kolejkach sezonu 2025/2026 w Betclic 1. Lidze zajmuję drugą lokatę z czterema wygranymi i jednym remisem, co przekłada się na 13 punktów. W międzyczasie drużyna pokonała, chociażby Pogoń Siedlce, Puszczę Niepołomice czy we wtorek aż 6:1 Polonię Warszawa.

Wiele wskazuje jednak, że mimo bardzo dobrych wyników nie jest to koniec transferów w wykonaniu krakowskiego klubu. Według medialnych doniesień blisko podpisania umowy z zespołem miał być Lucas Piazon, czyli były zawodnik Chelsea, Eintrachtu Frankfurt, Fulham czy Bragi.

Ostatnim klubem 31-latka był Avs FS, lecz od 1 lipca ten jest wolnym zawodnikiem i pozostaje bez klubu. Najnowsze informacje w sprawie tego piłkarza na konferencji prasowej po spotkaniu z Polonią przekazał sam Przemysław Cecherz.

Piazon zostanie piłkarzem Wieczystej, jest potwierdzenie

Jak zdradził szkoleniowiec, Brazylijczyk przyleciał we wtorek do Krakowa, a w środę powinien podpisać umowę z Wieczystą Kraków.

- Lucas Piazon dziś przyleciał do Krakowa. Jutro powinien podpisać kontrakt z Wieczystą - powiedział cytowany przez Kacpra Śliza.

Rozwiń

Jeśli wieści te się potwierdzą, to Piazon najbliższą okazję do debiutu będzie mieć w poniedziałek, 25 sierpnia. W ten dzień Wieczysta zmierzy się z Górnikiem Łęczna.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Przemysław Cecherz i Wieczysta Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze Wieczystej Kraków Michal Dubiel/REPORTER East News