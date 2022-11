Kibice pytają, co to będzie z ich klubem

Kibice w Pile zastanawiają się, co to będzie z tą drużyną. Niby nie ma zagrożenia dla ich występu w przyszłorocznych rozgrywkach, ale w tym wszystkim nie widać za bardzo profesjonalizmu. Publikowane są dziwnie formułowane treści, a sami zawodnicy przedstawiani są w dość specyficzny sposób. Czasami ma się wrażenie, że jest to robione przez kogoś, kto nie za bardzo wie jak to robić. Dostrzegają to także sami kibice, którzy pytają o co tu chodzi.