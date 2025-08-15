Partner merytoryczny: Eleven Sports

FC Barcelona ogłasza tuż przed startem La Liga. To już pewne. Koniec spekulacji

Łukasz Żurek

FC Barcelona jak co roku boryka się z problemem rejestracji kompletu zawodników do gry w La Liga. Dzień przed pierwszym meczem sezonu kibice "Dumy Katalonii" doczekali się jednak pomyślnych wieści. Klub poinformował o porozumieniu z Julesem Kounde, filarem bloku obronnego. 26-letni Francuz podpisze kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku.

Jules Kounde (pierwszy z prawej) ustalił z Barceloną warunki kontraktu do 2030 roku
Jules Kounde pojawił się w Barcelonie w jednym okienku transferowym z Robertem Lewandowskim. Było lato 2022 roku. Angaż Francuza okazał się strzałem w dziesiątkę dla obu stron.

Wszechstronny defensor szybko stał się ważnym ogniwem wyjściowej jedenastki "Blaugrany". Długo sugerował, że powinien występować na środku bloku obronnego. Z czasem przywykł jednak do gry na prawej flance.

Jules Kounde zostaje w Barcelonie. Nowa umowa będzie obwiązywać do 2030 roku

W piątkowy wieczór Barcelona poinformowała oficjalnie, że kontrakt Kounde zostanie przedłużony do 30 czerwca 2030 roku. Wszystkie warunki nowej umowy są już zaakceptowane przez obie strony. Podpisy pojawią się na stosownych dokumentach niebawem.

Do tej pory Kounde rozegrał dla "Dumy Katalonii" w sumie 141 spotkań, zdobył siedem bramek i zaliczył 18 asyst. Ma na koncie dwa tytuły mistrza Hiszpanii, dwa krajowe Superpuchary i triumf w Copa del Rey.

    "Między 25 listopada 2023 a 19 kwietnia 2025 roku zaliczył 86 kolejnych występów, więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w kadrze" - czytamy na oficjalnej witrynie internetowej Barcelony. Klubowy serwis przypomina też, że to gol reprezentanta Francji w 116. minucie zapewnił drużynie triumf w ostateniej edycji Pucharu Króla.

    Ekipa Hansiego Flicka rozpoczyna ligowy sezon w tę sobotę. Na początek czeka ją wyjazdowe starcie z RCD Mallorca. W spotkaniu nie wezmą udziału Polacy. Robert Lewandowski zmaga się z kontuzją, z kolei Wojciech Szczęsny nie został jeszcze zarejestrowany do rozgrywek 2025/26.

      Marcus Rashford wypożyczony z Man Utd do BarcelonyAP© 2025 Associated Press
      Jules Kounde
      Jules Kounde
      Jules Kounde
