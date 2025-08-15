Zwycięstwo "Pasów" w hicie, zdecydował jeden gol. Wielki powrót stał się faktem

Cracovia bardzo obiecująco zaczęła sezon. Zespół prowadzony od tej kampanii przez Lukę Elsnera rozbił Lecha Poznań 4:1 na wyjeździe, a następnie pokonał u siebie Termalikę Nieciecza 2:0. Później było już nieco gorzej - remis 2:2 z Lechią Gdańsk oraz porażka 2:5 po szalonym meczu z Jagiellonią Białystok.

W piątej kolejce Ekstraklasy na krakowski stadion przyjechał zespół Widzewa. Po czterech seriach gier sytuacja łódzkiej drużyny była bardzo podobna. Obie miały po siedem punktów. Dla gospodarzy spotkanie to było wyjątkowe z jednego powodu. Po 14 latach do Cracovii powrócił Mateusz Kilich. Dwa dni po oficjalnym ogłoszeniu transferu 41-krotny reprezentant Polski miał okazję na ponowny debiut w ekipie "Pasów".

Jiri Lehecka - Adam Walton. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Tak Cracovia zagrała z Widzewem. Nowy nabytek z drugim trafieniem

Były zawodnik Leeds United został przywitany przez kibiców wielkim transparentem o treści "Mati, witaj w domu". Choć nie znalazł się we wyjściowej jedenastce, to pojawił się na murawie pod koniec spotkania, co wywołało prawdziwą euforię wśród sympatyków krakowskiego klubu.

W pierwszej części gry do siatki zdołały trafić obie ekipy. Sęk w tym, że ostatecznie obie schodziły do szatni przy bezbramkowym remisie. Jak to możliwe? W 17. minucie gola strzelił niezawodny Filip Stojilković, jednak Szwajcar był na pozycji spalonej. 24 minuty później z bramki cieszyli się goście, a konkretnie Francisco Alvarez. Hiszpan zwieńczył składny kontratak, ale po analizie VAR sędzia dopatrzył się faulu we wcześniejszej fazie akcji.

Drugą połowę zawodnicy Elsnera rozpoczęli niczym Paris Saint-Germain, czyli dalekim wybiciem w aut na stronę rywali. Nie przyniosło to jednak żadnych efektów. Boisko opuścił Dijon Kameri, w jego miejsce zameldował się Mateusz Praszelik. Ani gospodarze, ani goście nie potrafili tworzyć sobie dogodnych sytuacji. Dopiero w 57. minucie łodzianie otrzymali rzut wolny z 16. metra od bramki po nieodpowiedzialnym faulu jednego z zawodników "Pasów". Do piłki podszedł Shehu, który kropnął tuż obok okienka. Nadal okazji było jak na lekarstwo. - Klicha niech wpuści! - krzyknął młody chłopiec znajdujący się tuż obok trybuny prasowej. Podobne myśli z pewnością miało wielu innych fanów Cracovii. Zwłaszcza dlatego, że na tablicy wyników wciąż widniał bezbramkowy remis.

Zawodnicy Żeljko Sopicia częściej pojawiali się w polu karnym rywali. Sporadycznie straszyli dośrodkowaniami lub sytuacyjnymi uderzeniami. Z obu stron brakowało strzałów z dystansu.

W końcu stadion dosłownie wybuchł w 69. minucie. Gospodarze nareszcie przeprowadzili składną, zaplanowaną akcję. Po mocnym dośrodkowaniu na prawe skrzydło podłączony do ataku Otar Kakabadze świetnie zgrał futbolówkę do wbiegającego Martina Mincheva. Nowy nabytek "Pasów" - sprowadzony z Rizesporu za pół miliona euro - bez przyjęcia skierował piłkę do siatki, drugi raz w nowych barwach, pierwszy raz na obiekcie przy ul. Józefa Kałuży. Nie należy zapominać o asyście gruzińskiego wahadłowego, który kluczową rolę odegrał również w meczu z Lechią Gdańsk przy bramce na 2:2.

Szkoleniowiec Widzewa próbował reagować zmianami. Na placu gry zawitali Angel Baena czy Szymon Czyż. Końcówka meczu była już szachami ze strony gospodarzy. Cracovia umiejętnie się broniła, a jednocześnie była bliska drugiego trafienia - szczególnie po stałych fragmentach gry. W samej końcówce zrobiło się niebezpiecznie, ale "Pasy" dowiozły wygraną 1:0 i piątek spędzą na miejscu wicelidera Ekstraklasy.

Statystyki meczu Cracovia 1 - 0 Widzew Łódź Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 10 14 Strzały celne 2 3 Strzały niecelne 6 5 Strzały zablokowane 2 6 Ataki 73 99

Lech zaczął niby ofensywnie, Cracovia niby się głęboko broniła Monika Wantoła INTERIA.PL

Cracovia Monika Wantoła INTERIA.PL

Widzew Łódź - Wisła Płock Marian Zubrzycki PAP