Gwiazdor już tego nie ukrywa. Po 26 latach nadszedł czas rozstania

Petr Cech przez wiele lat brylował na piłkarskich boiskach, odnosząc przy tym ogromne sukcesy. Czeski golkiper wraz reprezentacją sięgnął po brązowy medal na mistrzostwach Europy w 2004 roku. Na brak sukcesów nie mógł narzekać również w piłce klubowej - swego czasu był bowiem kluczowym zawodnikiem w szeregach Chelsea i Arsenalu. Po zakończeniu piłkarskiej kariery nie zrezygnował całkowicie ze sportu. Na arenie międzynarodowej kontynuował występy w roli... hokeisty.

Petr Cech po wielu latach wspólnego życia rozstał się z żoną. "Pozostajemy najlepszymi przyjaciółmi"

Przez całą sportową karierę bramkarz mógł liczyć na wsparcie swojej ukochanej, Martiny Cechovej. Zakochani poznali się jeszcze w czasach nastoletnich, kiedy kobieta była w szczęśliwym związku z innym mężczyzną. Kiedy jednak ich drogi się rozeszły, postanowiła ona dać szansą Petrowi.

Parą zostali w 1999 roku, a zaledwie cztery lata później zdecydowali się na formalizację swojego związku, stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Cztery lata później powitali na świecie swojego pierwszego potomka - córkę, której nadali imię Adela. W 2009 roku do rodziny dołączył syn Damian.

Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie. Niespodziewanie czeski gwiazdor futbolu za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że po 26 latach wspólnego życia on i jego małżonka postanowili się rozwieść. Podkreślił jednak, że wciąż pozostają oni bliskimi przyjaciółmi i wspierają się.

"Martina i ja z przykrością ogłaszamy, że rozstajemy się po 26 latach wspólnego życia. Pozostajemy najlepszymi przyjaciółmi i jesteśmy niezwykle dumni z dwojga naszych pięknych dzieci" - przekazał emerytowany już piłkarz na swoim profilu na Instagramie.

