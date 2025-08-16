Gwiazdor już tego nie ukrywa. Po 26 latach nadszedł czas rozstania
Petr Cech ostatnie 26 lat swojego życia spędził u boku swojej ukochanej - Martiny Cechovej. Zakochani poznali się jeszcze w czasach nastoletnich, jednak parą zostali dopiero kilka lat później, w 1999 roku. Piłkarz i jego wybranka doczekali się potomstwa i choć przez ponad ćwierć wieku uchodzili za parę idealną, ostatecznie ich relacja nie przetrwała próby czasu. Czeski sportowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował teraz o rozstaniu.
Petr Cech przez wiele lat brylował na piłkarskich boiskach, odnosząc przy tym ogromne sukcesy. Czeski golkiper wraz reprezentacją sięgnął po brązowy medal na mistrzostwach Europy w 2004 roku. Na brak sukcesów nie mógł narzekać również w piłce klubowej - swego czasu był bowiem kluczowym zawodnikiem w szeregach Chelsea i Arsenalu. Po zakończeniu piłkarskiej kariery nie zrezygnował całkowicie ze sportu. Na arenie międzynarodowej kontynuował występy w roli... hokeisty.
Petr Cech po wielu latach wspólnego życia rozstał się z żoną. "Pozostajemy najlepszymi przyjaciółmi"
Przez całą sportową karierę bramkarz mógł liczyć na wsparcie swojej ukochanej, Martiny Cechovej. Zakochani poznali się jeszcze w czasach nastoletnich, kiedy kobieta była w szczęśliwym związku z innym mężczyzną. Kiedy jednak ich drogi się rozeszły, postanowiła ona dać szansą Petrowi.
Parą zostali w 1999 roku, a zaledwie cztery lata później zdecydowali się na formalizację swojego związku, stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Cztery lata później powitali na świecie swojego pierwszego potomka - córkę, której nadali imię Adela. W 2009 roku do rodziny dołączył syn Damian.
Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie. Niespodziewanie czeski gwiazdor futbolu za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że po 26 latach wspólnego życia on i jego małżonka postanowili się rozwieść. Podkreślił jednak, że wciąż pozostają oni bliskimi przyjaciółmi i wspierają się.
"Martina i ja z przykrością ogłaszamy, że rozstajemy się po 26 latach wspólnego życia. Pozostajemy najlepszymi przyjaciółmi i jesteśmy niezwykle dumni z dwojga naszych pięknych dzieci" - przekazał emerytowany już piłkarz na swoim profilu na Instagramie.