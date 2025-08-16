Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazdor już tego nie ukrywa. Po 26 latach nadszedł czas rozstania

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Petr Cech ostatnie 26 lat swojego życia spędził u boku swojej ukochanej - Martiny Cechovej. Zakochani poznali się jeszcze w czasach nastoletnich, jednak parą zostali dopiero kilka lat później, w 1999 roku. Piłkarz i jego wybranka doczekali się potomstwa i choć przez ponad ćwierć wieku uchodzili za parę idealną, ostatecznie ich relacja nie przetrwała próby czasu. Czeski sportowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował teraz o rozstaniu.

Petr Cech
Petr CechMarco CanonieroGetty Images

Petr Cech przez wiele lat brylował na piłkarskich boiskach, odnosząc przy tym ogromne sukcesy. Czeski golkiper wraz reprezentacją sięgnął po brązowy medal na mistrzostwach Europy w 2004 roku. Na brak sukcesów nie mógł narzekać również w piłce klubowej - swego czasu był bowiem kluczowym zawodnikiem w szeregach Chelsea i Arsenalu. Po zakończeniu piłkarskiej kariery nie zrezygnował całkowicie ze sportu. Na arenie międzynarodowej kontynuował występy w roli... hokeisty.

Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Petr Cech po wielu latach wspólnego życia rozstał się z żoną. "Pozostajemy najlepszymi przyjaciółmi"

Przez całą sportową karierę bramkarz mógł liczyć na wsparcie swojej ukochanej, Martiny Cechovej. Zakochani poznali się jeszcze w czasach nastoletnich, kiedy kobieta była w szczęśliwym związku z innym mężczyzną. Kiedy jednak ich drogi się rozeszły, postanowiła ona dać szansą Petrowi.

Parą zostali w 1999 roku, a zaledwie cztery lata później zdecydowali się na formalizację swojego związku, stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Cztery lata później powitali na świecie swojego pierwszego potomka - córkę, której nadali imię Adela. W 2009 roku do rodziny dołączył syn Damian.

Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie. Niespodziewanie czeski gwiazdor futbolu za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że po 26 latach wspólnego życia on i jego małżonka postanowili się rozwieść. Podkreślił jednak, że wciąż pozostają oni bliskimi przyjaciółmi i wspierają się.

"Martina i ja z przykrością ogłaszamy, że rozstajemy się po 26 latach wspólnego życia. Pozostajemy najlepszymi przyjaciółmi i jesteśmy niezwykle dumni z dwojga naszych pięknych dzieci" - przekazał emerytowany już piłkarz na swoim profilu na Instagramie.

Para stojąca razem przy wybrzeżu, uśmiechnięty mężczyzna z okularami patrzy w aparat, kobieta częściowo przytula się do jego ramienia, w tle widoczne morze oraz pochmurne niebo.
Petr Cech rozstał się z żoną Instagram/petrcechmateriał zewnętrzny
mężczyzna w garniturze z identyfikatorem na szyi, widoczny uśmiech, w górnym rogu zdjęcie w okrągłej ramce przedstawiające tego samego mężczyznę w stroju hokejowego bramkarza z maską na głowie
Petr Cech spróbował swoich sił nie tylko w piłce nożnej, ale i m.in. w... hokeju na lodzieAction Foto Sport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Bramkarz w zielonym stroju sportowym stoi na linii bramkowej i wydaje wskazówki drużynie, w tle widoczne są elementy stadionu piłkarskiego oraz siatka bramki.
Petr Cech w barwach ChelseaClive Howes - Chelsea FCGetty Images
Mężczyzna w garniturze na tle niebieskiej ścianki z motywami piłkarskimi i logotypami, patrzący wprost do obiektywu, lekko się uśmiecha.
Petr CechVALERY HACHEAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja