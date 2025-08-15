Zmarzlik znów przegrał złoto. Tak zareagował na porażkę

Trzy lata temu nastąpiła rewolucja w Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Wcześniej z reguły rozgrywano jednodniowe finały, które sprzyjały wielu niespodziankom. Od 2022 roku zaczęto organizować trzyrundowy cykl. Nie brakowało głosów, że Bartosz Zmarzlik zacznie seryjnie zdobywać tytuły.

Zmarzlik nie dał rady Dudkowi. Drugi rok bez złota

Zmarzlik wygrał ostatni jednodniowy turniej w Lesznie oraz dwa pierwsze cykle IMP. Od 2024 roku mamy jednak wielkie emocje w walce o najbardziej cenne trofeum w Polsce. W ubiegłym roku musiał uznać wyższość mistrza Macieja Janowskiego i wicemistrza Patryka Dudka. W tym sezonie znów musiał odrabiać straty.

Dudek do Częstochowy przyjechał z 6-punktową przewagą nad trzecim Zmarzlikiem. Finalnie udało mu się obronić zaliczkę i sięgnąć po złoto jeszcze przed wyścigiem finałowym. Zmarzlik wychodził z siebie, dokonywał cudów, jechał na granicy ryzyka, ale to nie wystarczyło. Komplet 18 punktów, to było za mało. Walkę o tytuł zaprzepaścił dużo wcześniej.

Duża pokora ze strony Zmarzlika. Tak zareagował na porażkę

- Nic nie muszę, bardzo mnie to uspokaja - mówił przed zawodami w Canal+. Po turnieju również wypowiadał się z dużą pokorą. - Robiłem to, co kocham i dałem z siebie wszystko. Od pierwszego biegu czułem się bardzo szybki. To był dobry dzień. Gratuluję pozostałym medalistom, czyli Patrykowi i Dominikowi. W tym roku jestem drugi, ale naprawdę jestem szczęśliwy. To dla mnie żadna ujma, że mam srebro i przegrałem z Patrykiem. To bardzo dobry żużlowiec i kolega. Okazał się po prostu lepszy - wyznał tuż po turnieju.

Zmarzlik co roku jest głównym faworytem do złota, ponieważ w cyklu Grand Prix seryjnie sięga po mistrzostwo świata, o czym pozostali koledzy z reprezentacji mogą tylko pomarzyć. Niedługo może wyśrubować nowy rekord, choć w tym sezonie po piętach depcze mu Brady Kurtz. 5-krotny mistrz świata na razie jest na pierwszym miejscu, ale przed nim jeszcze dwa turnieje. Walka o tytuł mistrzowski, podobnie jak w Polsce, będzie trwała do samego końca.

Klasyfikacja końcowa:

Patryk Dudek - 47 pkt. Bartosz Zmarzlik - 44 Dominik Kubera - 38 Kacper Woryna - 33 Wiktor Przyjemski - 33 Paweł Przedpełski - 23 Szymon Woźniak - 23 Bartłomiej Kowalski - 22 Piotr Pawlicki - 16 Mateusz Cierniak - 16 Maciej Janowski - 16 Jakub Miśkowiak - 15 Krzysztof Buczkowski - 14 Przemysław Pawlicki - 14 Gleb Czugunow - 10 Jakub Krawczyk - 6

Bartosz Zmarzlik w Grand Prix Łotwy 2025. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik na podium Grand Prix Czech. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

